[FOTO/VIDEO] Kata Mijatović performansom križevačku zvjezdarnicu „uvela u REM fazu”

Performansom „Iščezla riječ” na ljetnoj pozornici ispred Kozmološkog centra u Križevcima, renomirana hrvatska multimedijska umjetnica Kata Mijatović otvorila je izložbu „Stellarium, kometi iz REM faze”, u sklopu 20. Culture Shock Festivala koji organizira križevačka udruga P.O.I.N.T. Riječ je o tzv. site-specific instalaciji napravljenoj za prostor križevačke zvjezdarnice kojom se autorica referira na snove i nesvjesno, što je uvelike dio njenih dosadašnjih umjetničkih preokupacija.

Snovi kao manifestacija potisnutog registra ljudske svijesti, stalna je tema umjetnice, koja je ovu intervenciju zasnovala na snovima izabranim iz svojeg online projekta „Arhiv snova”, nastalom 2013. u sklopu izložbenog projekta „Između neba i zemlje” koji je Mijatović realizirala za 55. venecijanski bijenale, a koja služi za prikupljanje snova svojih korisnika na različitim jezicima. Na dan otvaranja Bijenala umjetnica je usnula u u „Bijeloj gondoli” i dva sata plovila venecijanskim kanalima, a prikazan je i video kako spava u skulpturi Ivana Kožarića.

U „Arhiv snova” do sada je prikupljeno više od 2200 tekstualnih zapisa snova i rastuća je „baza“ umjetničke građe za projekte i radove koji nastaju u najrazličitijim medijima, a u kojima autorica koristi snove kao osnovne konstruktivne i građevne elemente. Tematski su svi ti radovi usmjereni preispitivanju složenih odnosa svjesnog i nesvjesnog, istraživanju interakcija vidljivog vanjskog svijeta i nevidljivih unutarnjih psihičkih prostora s posebnim naglaskom na snove. Izražajna sredstva se pritom mijenjaju; to su najčešće performans i instalacija, ali i drugi alati svojstveni multimedijalnom umjetničkom izrazu.

Izložba je rezultat suradnje s Umjetničkim paviljonom u Zagrebu koji je, iako zatvoren zbog posljedica potresa, nastavio održavati svoju izlagačku djelatnost, ne samo na različitim lokacijama u Zagrebu već i u drugim hrvatskim gradovima. Kustosica izložbe je Jasminka Poklečki Stošić, za tehnički postav bili su zaduženi Damir Martinec i Mirko Pokrajčić, za grafički dizajn Boris Greiner i Rafaela Dražić, a za pedagoški program Irma Besednik.

Ispred organizatora Culture Shock Festivala i partnera izložbe posjetiteljima se obratio Andrej Dundović, dr. rer. nat.: „Za poznavanje kozmosa potrebne su sve discipline, a jedna od najbitnijih je umjetnost. Kozmološki centar je zamišljen kao prostor u kojem bi se povezivali različiti aspekti istraživanja kozmosa. Da bismo uronili u sebe, u mikrokozmos, ne možemo primjenjivati matematiku i fiziku već treba uroniti u intuitivni svijet, a to se najbolje manifestira u snovima. Ovom izložbom dobili smo ono što smo u tom smislu tražili, jedan upliv u mikrokozmos kroz snove.”

Kako u predgovoru izložbe navodi recenzentica Ivana Mance, umjetnička intervencija Kate Mijatović naizgled je „krajnje minimalistička; u eksterijeru vidljiva je tek zastava koja se vijori s gromobrana zgrade, a na kojoj je ispisan tekst jednog od arhiviranih snova. Približi li se, posjetitelj može čuti i audio-komponentu rada, koja se emitira s uređaja, odnosno zvučnika smještenih na terasi zvjezdarnice; premda figurira kao zvučna kulisa tj. šum svemira, zapravo se radi o sonificiranim, u zvuk prevedenim fizikalnim fenomenima koji po sebi nemaju svojstva zvučnih valova. Ulaskom u zgradu, posjetitelj se pak može udubiti u čitanje tuđih snova; jedan od njih ispisan je kao tekst na betonskom stupu, odnosno površini pored koje se prolazi na putu za kat, a veći broj odabranih snova čita se na ekranu postavljenom u potkupolnom prostoru samog opservatorija”.

Mance dalje navodi: „Koliko god minimalna, intervencija Kate Mijatović upravo zvjezdarnicu uvlači u svoju priču, asimilirajući ne toliko funkciju već prvenstveno simboliku tog objekta: mjesto na kojemu promatraču pomoću optičke aparature udaljeni izvanzemaljski elementi i sustavi bivaju vizualno bližima postaje tako metafora neodređene kozmičke veze između individualne svijesti i univerzuma. Da se fenomen sna i realnost svemira ovdje teže povezati temeljem neke hipotetske analogije sugerira i naziv izložbe – Stellarium, kometi iz REM faze. Snovi, koji nastaju u toj fazi sna, misteriozni su poput kometa jer padaju „ni od kuda“; ali i kognitivni materijal od kojeg su sačinjeni zapravo su svojevrsne krhotine pamćenja, ostaci iskustva utisnutih u svijest, periferni podaci pohranjeni negdje usput i nehotice, koje psihički aparat prerađuje i oblikuje u san, vođen vazda prisutnom dinamikom zadovoljenja želje i njezine cenzure.”

Sam performans koji su na otvorenju izložbe mogli pratiti posjetitelji, od kojih su mnogi bili mahom iz Zagreba i okolnih gradova, zorno je prikazao proces iščezavanja manifestnog sadržaja sna tijekom buđenja. Umjetnica je ispisivala tekst jednog sna vodom i kistom na podnožje ljetne pozornice, koji ubrzo nestaje, a zatim je postavila ogledalnu traku u podnožje zida pozornice čime je vratila tekst istog sna na pozornicu okrenutu publici. Izložba je ponudila interes nacionalnih medija, pa je tako prilog objavljen i u Dnevniku HRT-a, a moguće ju je pogledati sve do 23. lipnja, i to utorkom i četvrtkom od 16 do 19 sati te subotom od 10 do 13 sati.

Kata Mijatović rođena je 1956. u Branjini. Od 1988. do 1991. članica je neformalne umjetničke grupe Močvara / Baranja. Od 1991. do 1993. studira slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Firenci (Accademia di Belle Arti di Firenze), na Likovnoj akademiji u Zagrebu diplomira slikarstvo 1997. u klasi prof. Đure Sedera. Od 1999. do 2018. članica SZUH-a, od 1998. članica HDLU-a. Od 2005. do 2010. članica je Umjetničkog odbora Baranjske umjetničke kolonije. Od 2005. do 2019. voditeljica je Galerije AŽ – Atelijeri Žitnjak, Zagreb. Od 2007. članica je Umjetničke grupe PLEH. Izlagala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu kao samostalna umjetnica.

Culture Shock Festival, kulturno-obrazovni projekt koji Križevčanima već dvadeset godina nudi svirke, predstave, rasprave, izložbe, zanimljive mogućnosti neformalnog obrazovanja i kulturnog aktivizma organizira udruga P.O.I.N.T. Ove godine prijatelji festivala su Umjetnički paviljon u Zagrebu, Udruga K.V.A.R.K. i POU Križevci, a financijski ga podržavaju Grad Križevci, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo kulture i medija.