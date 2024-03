Niti jedan trgovački centar u Križevcima danas, u nedjelju 3. ožujka, ne radi. Otvorene su Robinove trgovine i to do 18 sati one u Pušći 27, Potočkoj 72 i u Carevdaru, do 21 sat dućani u Matije Gupca i Franje Račkoga 33. Trgovina na željezničkom kolodvoru radi do ponoći. Do 13 sati otvoreni su marketi u Bukovju i Sv. Heleni.