U Križevcima su danas, u nedjelju 10. ožujka, do 14 sati otvoreni Konzum u centru Supernova i do 20 sati Eurospin, oba u Tomislavovoj ulici. Od Robinovih trgovina do 18 sati su otvorene one u Pušći, Potočkoj ulici i u Carevdaru, do 21 u Matije Gupca i Franje Račkoga, dok trgovina na željezničkom kolodvoru radi do ponoći. U Bukovju i Sv. Heleni dućan radi do 13 sati.