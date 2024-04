Danas, u nedjelju 14. travnja, do 14 sati radi Lidl, a do 20 sati je otvoren Eurospin. Robinove trgovine u Pušći i Potočkoj rade do 18, u onu u Matije Gupca u kupnju se može do 21 sat, dok dućan na kolodvoru radi od 0 do 24. Dućan u Sv. Heleni otvoren je do 13, u Bukovju do 18 i u Majurcu do 18 sati.