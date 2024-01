Zbog radova kod hotela naselje u blatu. Policija: nema prekršaja

Dugo obećavana i najavljivana obnova hotela Kalnik napokon je počela, no od obećavane i najavljivane obnove Ulice Stjepana Radića još uvijek ništa. Dapače, ulica izgleda gore nego ikad – kamioni jedan za drugim voze zemlju, beton, željezo s gradilišta baš kroz Radićevu koja nema ni pločnik ni parkiralište pa istu prometnicu koriste i pješaci i biciklisti i automobili, a sad još i teretni kamioni. Zbog zemlje koja pada s kamiona cesta je sad još i skliska, stanovnici ulice kažu da doslovno plivaju u blatu, a bilo je i padova. No križevačka policija tvrdi da su od najavljenog početka radova do 2. siječnja dobili samo jednu dojavu vezanu uz blato na kolniku i to 22. prosinca. Na slici od tog dana od blata se ne vidi cesta, no policija kaže da nisu utvrđeni elementi prekršaja.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama obavezno je ukloniti blato s kotača vozila koja se s gradilišta uključuju na cestu, a policija nam odgovara da je izvođač radova osigurao djelatnika koji bi trebao uklanjati blato s kotača i čistiti kolnik nakon odlaska teretnih vozila iz zone gradilišta. Prema fotografijama i po stanju prometnice, ovdje se to ne radi. Osim toga, građani (podaci poznati redakciji) kažu da su prijave slali i putem MUP-ove aplikacije, zajedno sa video snimkom pretovarenog kamiona s kojeg sadržaj pada na prometnicu, no ni nakon toga se ništ nije promijenilo.

“Postoji zakon za malog čovjeka, ali za njih ne. Da netko iz svog dvorišta iznese blato na cestu odmah bi to masno naplatili, a sad kad je cijela ulica u blatu do koljena onda nikome ništa“, ogorčeni su građani.

Policija nam odgovara kako je utvrdila da vozači teretnih vozila koriste dozvoljene pravce kretanja za pristup navedenom gradilištu, a jedan od njih je i Ulica Stjepana Radića. Tko je onda dopustio pretovarenim kamionima da se kreću kroz stambeno naselje i ugrožavaju sigurnost pješaka te jesu li izvođaču radova i poduzeću čiji kamioni voze zemlju izrečene kakve sankcije?

“Određene aktivnosti vezano za navedenu problematiku odrađene su i od strane prometnih redara Grada Križevci, obzirom da je navedena cesta u nadležnosti i upravljanju, a samim time i održavanju, jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Križevci. Ovom prilikom napominjemo da djelatnici policije ne vrše nadzor „pretovara“, odnosno nadzor osovinskog opterećenja, ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila, već isto provode djelatnici Hrvatskih cesta i djelatnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, dok policijski službenici vrše samo podnošenje odgovarajućih pismena nakon obavljenih nadzora“, odgovara nam Ured načelnika PU Koprivničko-križevačke.