Zoran Milanović fasciniran zgradom Hrvatskog doma, najavio novi dolazak u Križevce

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma održana je dodjela Javnih priznanja Grada Križevaca, a na kojoj je uzvanik bio i Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske. On je održao petominutni govor u kojem je glavni fokus stavio na prekrasnu zgradu Hrvatskog doma, uz dakako, čestitke povodom obilježavanja Dana Grada Križevaca.

“Sretan vam Dan grada, jednog starog hrvatskog grada, koji sam posjećivao zadnjih 30 godina. 90-ih je taj grad izgledao otužno, no posljednjih godina napredak je vidljiv i grad je živnuo. Meni izgleda ljepše. Ova zgrada (op.a. Hrvatski dom) me uvijek fascinirala i pitao sam se, i vrlo brzo dobio odgovor, što je to. I želim vam da je obnovite, statički i estetski izvana, da iskoristite svaku lipu i cent iz europskih fondova jer to je smisao našeg boravka i života u Europskoj uniji”, rekao je predsjednik Milanović pa dodao:

“Naša uspješnost se mjeri time koliko novaca povučemo iz Europske unije. Mi nismo u EU da bi nam netko iz centara moći govorio što da radimo. Uzmite svaki euro, to znači euro manje iz našeg džepa.”

Za kraj je najavio mogućnost novog dolaska u Križevce.

“Neću vas smarati. Malo nas je, hvala što ste me pozvali, rado sam se odazvao i opet ću ako me pozovete na otvaranje ove zgrade kad je uredite potpuno, to će bit prekrasna zgrada jer stvarno je dominantna, posebna. Ne možeš doći u Križevce kao putnik namjernik, a da je ne vidiš. Sretno i spretno s time. To je sve. Sretan dan grada, hvala na pozivu”, zaključio je predsjednik Milanović.