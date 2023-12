Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1444

U Temi Krugova slušamo snimku druge polovice predstavljanja rada i istraživanja Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca koje je za javnost i medije održano 24. studenoga u Kozmološkom centru u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Neandertalac u trapericama Nene Lončar, na odjelu za mlade Život i snoviđenja neustrašivog žohara Zaštomira slavnog ponoćnog osvetnika, viteza tame i legendarnog fantoma slobode kako ih je zapisala velečašćena princeza Bakula Blatodeja… Borisa Dežulovića, na odjelu beletristike Slučaj vlastite pogibelji Kristiana Novaka, a na stručno-znanstvenom odjelu Beskraj u trsci: Velika avantura knjige u antičkome svijetu Irene Vallejo.



Na današnji datum rođeni su Albert Abraham Michelson, Mileva Marić, Martin Luther King Sr., Milka Trnina i Božidar Finka, zabilježen je rekordno visok tlak atmosfere, a umrli su Emily Brontë, Alois Alzheimer, Paul Langevin, Robert Andrews Millikan, Kim Peek, Ignacije Bulimbašić i Lelja Dobronić.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, o manifestaciji Najkraći dan, o Festivalu nevidljivog filma Filmske mutacije, te o 50. obljetnici Koncertne dvorane “Vatroslav Lisinski”. Najavljujemo i jedan događaj u kulturi u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo novo lansiranje letjelice X37B, planove za posjet asteroidima, okultaciju Betelgeusea, 10 godina svemirskog teleskopa Gaia i 1000 dana rovera Perseverance na Marsu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Louis-Nicolasa Clérambaulta, Georgea Bristowa, Antona Lajovica, Otta Olssona, Jamesa Hornera, Edith Piaf, Celine Dion, te grupa Bill Haley and His Comets i Film.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1444 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 19. prosinca od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Sljedeća emisija na programu je za dva tjedna, 2. siječnja 2024. godine. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.