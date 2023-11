O teorijskom računarstvu – predavanje u četvrtak

“Što je teorijsko računarstvo?” naslov je znanstveno-popularnog predavanja koje će održati Ivan Radiček, doktor znanosti iz područja računarstva u četvrtak s početkom u 17:30 sati u Kozmološkom centru u Križevcima.

Iako su računala i računarstvo za većinu ljudi stvar praktične naravi, na ovom predavanju bit će riječi o teorijskom aspektu ove teme. U današnjem digitalnom dobu, računala su neizostavan dio naše svakodnevice, prisutna u raznim oblicima: od osobnih računala preko pametnih telefona pa sve do najrazličitijih uređaja koji se nalaze svugdje oko nas. Računalne tehnologije dopiru do svih pora društva, a u posljednje vrijeme, uz njih, posebno se ističe razvoj i primjena područja tzv. umjetne inteligencije. Zato je i razvoj razumijevanja ovog područja od ključne važnosti za čovjekovu svakodnevicu. U okviru ovog predavanja, istražit ćemo temelje teorijskog računarstva, koji potječu iz matematike, te povezanost računarstva s drugim prirodnim znanostima i filozofijom. Raspravljat ćemo o mogućnostima računala općenito, a osobito o sposobnosti simuliranja kompleksnih sustava: od prirode i svemira pa do ljudskog uma.

Radiček je doktorirao računarstvo na Tehničkom sveučilištu u Beču, usavršavao se na Institutu Max Planck za informatiku u Njemačkoj, radio je šest godina u Microsoftu u odjelu za podatke i umjetnu inteligenciju, a danas je član Institutom za kozmologiju i filozofiju prirode gdje djeluje u sekciji za teorijsko računarstvo.

Organizator ovog predavanja je Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u suorganizaciji s Institutom za kozmologiju i filozofiju prirode.

Ulazak na predavanje je slobodan.