HNK najavio koncert u sjećanje na maestra Vladimira Kranjčevića

Opera HNK u Zagrebu održat će svečani koncert Messu da Requiem, Giuseppea Verdija, 6. travnja u sjećanje na cijenjenog maestra Vladimira Kranjčevića koji je to veliko djelo posljednji put dirigirao upravo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu za svoj oproštajni koncert 10. svibnja 2017. godine.

“Ovim koncertom želimo odati počast maestru Kranjčeviću i nadamo se da će atmosfera biti takva kao da je maestro Kranjčević s nama na pozornici”, rekao je ravnatelje Opere HNK u Zagrebu Marcello Mottadelli.

Vladimir Kranjčević čitavog je života imao posebnu vezu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Od 1994. do 2002. bio je ravnatelj Opere HNK i u tom je razdoblju pripremio i dirigirao izvedbe čitavog niza velikih djela operne literature: od Mozartovog Figarova pira,Čarobne frule i Otmice iz Saraja, preko Onjegina Petra Iljiča Čajkovskog, do velikih produkcija Hovanščine i Borisa Godunova Modesta Petroviča Musorgskog. Uz to, za vrijeme njegova ravnateljskog mandata na pozornici HNK dogodile su se i važne izvedbe i praizvedbe djela hrvatskih autora kao što su Preobražaj Stanka Horvata, Mlada žena Krešimira Šipuša, Govori mi o Augusti Zorana Juranića i Seoski svatovi Jurja Stahuljaka.

Ali, povrh toga, za Vladimira Kranjčevića je Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu bilo najposvećeniji hram u kojem se već kao dječak počeo oduševljavati glazbeno-scenskom umjetnošću i na čijoj se pozornici sedamdesetak godina kasnije oprostio od dirigiranja, obasut pažnjom i velikom zahvalnošću brojnih kolega, počevši od tadašnjeg ravnatelja Opere HNK maestra Nikše Bareze, nacionalne prvakinje Dunje Vejzović i intendantice HNK Dubravke Vrgoč, bivših učenika, prijatelja te čitave kulturne javnosti.