O znanosti i umjetnosti doživljaja hrane

Stručno-znanstveni odjel: ZNANOST I UMJETNOST DOŽIVLJAJA HRANE / Daniela Angelina Jelinčić

Knjiga je znanstveno-popularnog karaktera, a cilj joj je objasniti načela stvaranja doživljaja pomoću uključivanja svih pet osjeta. Temelji se na tehnikama ekonomije doživljaja kao suvremenog pristupa izgradnji publike u gastronomiji, kulturi i turizmu te postizanja psihološkog zadovoljstva konzumenata. Pored uvodnog, sadrži pet glavnih poglavlja s potpoglavljima. Uvodno se objašnjavaju cilj i svrha knjige, potencijalni korisnici te je predstavljena njena struktura. Prvo poglavlje nosi naslov “Hrana u ekonomiji doživljaja” i objašnjava osnovna načela stvaranja doživljaja pružajući tako znanstveno utemeljenje za daljnju razradu teme.

U drugom poglavlju naslova “Veza mozak – hrana” opisano je svih pet osjetila i njihovo funkcioniranje kroz vezu s mozgom. “Kreiranje gastronomskog doživljaja” naslov je trećeg poglavlja, koje pruža konkretne naputke za stvaranje doživljaja kroz pojedine osjete, odnosno kroz višeosjetilne podražaje. Četvrto poglavlje naslova “Hrana i identitet” naglašava njihovu snažnu povezanost, a što se razrađuje

kroz sljedeće pod- teme: hrana kao brend, gastrodiplomacija, te hrana i turizam. Posljednje, peto poglavlje, posvećeno je temi “Hrana i umjetnost”, a temu predstavlja kroz dvostruku prizmu: hrana u umjetnosti odnosno hrana kao umjetničko djelo.



Beletristika: PET / Nina Lololi

Dobrodošli u podzemlje Istanbula, gdje se susreću mračni putevi ljubavi i kriminala. “Pet” je intrigantni roman koji nas vodi na vrtoglavi put kroz labirinte mafijaških igara i strastvenih veza. Ovo je priča o dvoje ljudi iz istog svijeta, no s različitim ulogama. Dilara je uvijek živjela u zaštićenom okruženju svojih roditelja, no znatiželja i nesputana duša čeznu za avanturom izvan zlatnih okova njene sigurnosti. Emir, s druge strane, odrastao je u surovom okruženju podzemlja, postao je vođa zahvaljujući odlučnosti, ali duboko u sebi skriva emotivnu ranjivost koju rijetki mogu vidjeti. Istanbul, kao kulisa romana, postaje svojevrsni lik koji se ogleda u unutarnjem kaosu i borbi protagonista. Grad koji odiše poviješću i bogatom kulturom, ali istovremeno skriva mračne tajne, simbolizira složenost njihove ljubavi.



Dječji odjel: PRVE RIJEČI NA NJEMAČKOM / sastavio Nicola Baxter; ilustrirala Susie Lacome

Prvi koraci u učenju stranog jezika bit će vrlo zabavni uz ovaj prekrasni slikovni hrvatsko njemački rječnik. Navedeno je više od 1000 riječi i sve su ilustrirane. Živopisne sličice složene su po temama, a predstavljaju predmete koje poznaje svako dijete, kao i slike iz šireg svijeta. Jednostavna pitanja olakšavaju malom početniku istraživanje ove knjige i jezka. Sadrži i rječnik svih navedenih riječi u knjizi. Slikovni rječnik je dio niza u kojem se nalaze još knjige: Prve riječi na engleskom i Prve riječi na talijanskom.



Stripovi: PUNI KRUG / kreirali Stan Lee i Jack Kirby, crtež i tekst Alex Ross

Kišna je noć na Manhattanu i svi spavaju osim… Bena Grimma. Kada se uljez odjednom pojavi u zgradi Baxter, Fantastic Four – G. Fantastic, Invisible Woman, Human Torch i Thing – odjednom su opkoljeni rojem napadajućih parazita. Stvorenja sastavljena od negativne energije stigla su na Zemlju u ljudskom tijelu kao domaćinu. Ali s kojim ciljem? I tko stoji iza te nenadane invazije? Fantastic Four nemaju izbora. Moraju se uputiti u Negativnu zonu, drugi univerzum sastavljen samo od antimaterije te riskirati ne samo svoje živote nego i čitav svemir!

“Alex Ross je nekako uspio savršeno prizvati duhove stvoritelja stripa Fantastic Four i stopiti ih sa svojim te stvoriti sasvim jedinstveno stripovsko iskustvo. Alex je već odavno jedan od velikana povijesti stripa. Sada je otišao korak dalje, stvorivši ovaj psihodelični strip prepun energije koji također odgovara na pitanje: Kako bi današnji stripovi izgledali kada bi Stan Lee i Jack Kirby još uvijek bili živi i dalje nam pokazivali kako se to radi? Ovo majstorski izvedeno remek-djelo ostat će Vam duboko usađeno dugo nakon što ga pročitate i proživite.” – Brian Michael Bendis