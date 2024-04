Knjižničari preporučuju nove naslove

Stručno-znanstveni odjel: PISMO MLAĐEM SEBI: 100 NADAHNJUJUĆIH LJUDI O TRENUCIMA KOJI SU IM OBLIKOVALI ŽIVOTE /priredila Jane Graham

Kada biste mogli napisati pismo mlađem sebi, kako bi ono glasilo?

Prije više od deset godina The Big Issue se to zapitao i otad su neki od najbriljantnijih i najuspješnijih ljudi iz svijeta zabave, politike, gastronomije, sporta i šoubiznisa objavili svoja pisma u tom časopisu. Ova kolekcija od 100 nevjerojatnih pisama uključuje Paula McCartneyja koji piše o pronalasku inspiracije, Oliviu Colman koja govori o prevladavanju problema sa samopouzdanjem, Mo Farah o važnosti gubitka, Jamieja Olivera koji je oduvijek slijedio svoj instinkt. Tu su još i inspirativna pisma Roda Stewarta, Margaret Atwood, Buzza Aldrina, Tracey Emin, Michaela Palina, Melanie C, Dionne Warwick, Ewana McGregora i mnoga druga. Iz pisma:

“Mlađoj sebi rekla bih da smo bespomoćni sve dok ne odlučimo više to ne biti – svi možemo navući Batmanov plašt.” Joanna Lumley

“Sav taj interes medija značio je da sam okružena tuđim mišljenjem o sebi, što je počelo utjecati na mene. Moj način da se nosim s tim bio je da kontroliram što jedem i vježbam… počela sam se osjećati kao da se raspadam.” Melanie C

“Plakao sam kad sam izgubio vid, ali samo kratko. Zatim sam stavio sa strane sve oblike samosažalijevanja i odlučio da moram biti optimističan oko života, da moram pronaći načine kako da ga istražim.” Andrea Bocelli





Beletristika: POSLUŠAJ ME / Tess Gerritsen

Roman ˝Poslušaj me˝ trinaesti je nastavak legendarnog serijala o detektivki Rizzoli i patologinji Isles. Bostonska detektivka Jane Rizzoli i forenzička patologinja Maura Isles istražuju naizgled nasumično ubojstvo. Sofia Suarez, udovica, medicinska sestra i omiljena susjeda, nasmrt je zatučena u vlastitu domu. Ali, ispod mirne površine krije se vrelo tajni. Jane otkriva vezu između Sofije i nedavne žrtve nesmotrenog vozača, što samo uzburkava mutne vode slučaja.

Angela Rizzoli, Janeina majka, ne propušta ništa u svom malom susjedstvu. Zato ne odolijeva istrazi nestanka njezine susjede tinejdžerke i mora dokučiti kakvi se to neobična obitelj upravo doselila. Ona zna da u njezinu mirnu susjedstvu slučajnosti ne postoje. Iako je Jane pokušava umiriti, Angela je uvjerena da njezinom ulicom vreba krvoločni grabežljivac. Grabežljivac kojem će ona stati na kraj. I u ovom trinaestom nastavku serijala Tess Gerritsen kombinira svoje znanje medicine i policijskih postupaka sa složenim zapletom, lukavim obratima i snažnim ženskim likovima.



Dječji odjel: ČUDESAN SVIJET ZANIMANJA: OTKRIJ KOJE BI MOGLO BITI TVOJE ZANIMANJE KADA ODRASTEŠ /Pavla Hanačkova, Hana Mokrošova, Helena Haraštova

Tko bi mogao prebrojati koliko je različitih zanimanja na svijetu? Nemoguć zadatak, zar ne? No te su neiscrpne mogućnosti izbora sjajna stvar, jer svatko može pronaći ono što mu odgovara. Bez obzira na to zanimaju li te računala, ples, glazba, povijest, matematika, promet, svemir ili oceanske dubine – sve to možeš iskoristiti kad odrasteš i prema tome odabrati ono čime ćeš se baviti!

Kreni s nama u otkrivanje manje poznatih zanimanja koja danas pokreću svijet. Kad otkriješ što ljudi koji se njima bave moraju znati i što im se u vezi njihova posla sviđa, možeš saznati i kako ostvariti vlastiti san!

Knjiga je primjerena djeci uzrasta 6 – 8 godina.





Odjel za mlade: MOJA MAMA JE BAJKERICA / Melita Rundek

Što su to predrasude i etikete i je li stvarno kul biti hladan kao špricer?

Ovo su samo neka od pitanja na koja će odgovoriti topla priča o jednoj mami bajkerici, Rori kulerici i školskim klikama. Duhovita kao i uvijek, Melita Rundek iz pozicije tinejdžera bez mudrovanja govori o velikim temama: o dobroti, humanosti, zavisti i nesebičnosti. Moja mama je bajkerica obavezno je štivo za odgoj novih malih snaga odgovornog i solidarnog društva.