Izbor novog štiva za sve generacije čitatelja

Stručno-znanstveni odjel: MOJA REVOLUCIJA U 365 DANA / Anđa Marić

“Nakon dugo godina odlučila sam napokon izaći iz svog autoimunog ormara u kojem sam se skrivala od života, jer me je bilo sram što sam slaba i trebam pomoć… Odlučila sam se u svom životu pojaviti svakoga dana bez obzira na to kako se osjećala. Odlučila sam živjeti i pričati svoju novu priču o pobjedi i uspjehu koji sam sanjala. I kad nitko nije vjerovao u mene, ja sam vjerovala i u sebe i u svoj put. To moje putovanje i predanost rezultirali su ozbiljnom promjenom, revolucijom i osobnom evolucijom – postala sam žena kakva sam oduvijek htjela biti: dosljedna, predana, neslomljiva i ranjiva. Kao breskva – mekana iznutra, a čvrsta izvana. Počela sam vjerovati u to da je spasitelj kojeg tražim – žena u mom ogledalu. Hodala sam vatrenim poljima Mordora i preživjela. Sada stojim na drugoj strani i mogu podijeliti svoje iskustvo. Nije bilo lako, neću lagati, ali moguće je.”

Beletristika: PODZEMSTVO: PUTOVANJE KROZ DUBOKO VRIJEME / Robert Macfarlane

Proslavljeni autor niza knjiga o križištima carstva prirode i čovjekova djelokruga Robert Macfarlane u Podzemstvu nam nudi jednu od ključnih esejističkih proza našeg vremena: epsko istraživanje podzemnih svjetova Zemlje, njihova života u mitovima, ljudskom pamćenju i samom tlu. Macfarlane putuje kroz “duboko vrijeme” – vrtoglavo prostranstvo geološkog vremena koje se stere u nedogledne daljine, od rađanja svemira do postljudske budućnosti, od prapovijesne likovnosti u norveškim morskim špiljama do plavih dubina grenlandske ledene kape, od grobnica iz brončanog doba do pariških katakombi i od podzemne mreže gljiva kojom komunicira drveće do dubokog odlagališta koje će 100 000 godina skrivati nuklearni otpad.

Macfarlaneova putovanja šaraju nezaboravne priče o silascima u podzemni svijet, kamo su se diljem povijesti otiskivali istraživači, umjetnici, špiljari, ronioci, sanjari, ožalošćeni i ubojice, svi koje je iz raznih razloga privukla “strašna tmina unutar svijeta” o kojoj govori Cormac McCarthy. Geografija Podzemstva obuhvaća cijeli svijet, a njegova se dojmljiva liričnost moćno obraća sadašnjem trenutku. Macfarlane postavlja ključno i onespokojavajuće pitanje: “Ponašamo li se kao dobri preci buduće Zemlje?” Ova knjiga o odnosima krajolika i ljudskog srca putovanje je u čuđenje, u gubitak, strah i nadu. Promijenit će vam pogled na svijet.



Dječji odjel: PRIČE IZ RAZREDA: (KRALJEVSTVO MEČENČANSKO) / Ljiljana Vidović

Priče iz zbirke ˝Priče iz razreda˝ nastale su prema istinitim događajima, a najveći broj u školi. Pripovijeda ih djevojčica Sofija. Mali čitatelji lako će se poistovjetiti s likovima koji se često smiju ili čude, uče na svojim ili tuđim pogreškama, pomažu drugima, brinu se za čistoću okoliša, te su ponekad, kao i sva djeca, brzopleti i nestrpljivi, zaboravni ili ljubomorni, nesigurni, nepromišljeni i tužni. Priče govore o uobičajenoj dječjoj ljubomori, o promjenama što ih donosi neočekivani novčani dobitak, koji nakon prvog naleta sreće dijete rastuži, jer događaj zaprijeti da će izgubiti drage prijatelje i učiteljicu. A o važnosti čuvanja Zemlje od zagađenja djeca uče kroz konkretan rad, čisteći školski potok, uče ih kako su živjeli i radili njihovi djedovi i bake i o čuvanju zavičajnoga jezika od odumiranja. Ove priče potom govore o tome da su mogućnosti poduzetništva svuda oko nas, da učenje glagola, imenica i opisivanje žive i nežive prirode može biti izazovno i zabavno. Govore na drukčiji, duhovit način o zdravoj i nezdravoj hrani, o stranama svijeta i o brzom sazrijevanju zbog iznenadne majčine bolesti. Dječje zgode opisane su jednostavno i zanimljivo, donoseći malim čitateljima diskretne pouke, nova iskustva i životne radosti tijekom odrastanja.



Odjel za mlade: PRIČE, BAJKE I LEGENDE / Giacomo Scotti

Brojni kritičari koji su pisali o njegovim knjigama, smatraju da je Giacomo Scotti stvaralački najjači kao pripovjedač za djecu, autor četrdesetak naslova pripovijedaka, bajki, basni i zbirki poezije koje je počeo pisati još dalekih pedesetih godina prošlog stoljeća za riječki dječji list na talijanskom, „Il pioniere“ (Pionir), koji se kasnije nazvao „Arcobaleno“ – Duga. Iz njegove književne radionice potekle su i priče o moru, legendama, sudbini moreplovaca, o povijesti gusara i uskoka na Jadranu, o djeci i morskim čudovištima.

(Damir Grubiša, pogovor)

“Scottijeve su bajke, legende i druge priče za djecu od sedam do sedamdeset sedam godina, posebno radosne, zabavne i pametne. Moć Scottijevog uživljavanja u te male duše vraća nas ljudskosti i pokazuje iskonsku snagu književnosti. Ovdje piše vješt i poentiran pripovjedač. Samo majstor se može latiti starog žanra bajke ili basne i predložiti je za čitanje i na veselje starim i mladim čitaocima.”