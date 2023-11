Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1438

Dr.sc. Bojan Vršnak predaje o Suncu 14. travnja na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru (izvor: Facebook stranica AD Kumova slama Daruvar)

U Temi Krugova slušamo drugu polovinu predavanja dr.sc. Bojana Vršnaka, stručnjaka za Sunce koje je održano 14. travnja na 13. izdanju festivala 10 dana astronomije u Daruvaru. Bit će riječi i o polarnoj svjetlosti koja nas je, kojeg li slučaja, zabljesnula prije dva dana navečer.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Ah, svašta Sanje Pilić i Sanje Rešček Ramljak, na odjelu beletristike Profesija romanopisac Harukija Murakamija i Depra Aleksandra Stankovića, a na stručno-znanstvenom odjelu Nezasitna molekula: Kako samo jedan kemijski spoj u mozgu potiče ljubav, seks i kreativnost i kako će on odrediti sudbinu ljudske vrste Daniela Z. Liebermana i Michaela E. Longa.



Na današnji datum rođeni Marie Curie i Lise Meitner, Albert Camus, Lav Trocki, Francisco de Zurbarán, James Cook i Konrad Lorenz, počela je Oktobarska revolucija, nastale su Zagrebačke punktacije, Kolumbo se vratio sa svoga posljednjeg putovanja u Ameriku, Franklin D. Roosevelt izabran je po četvrti put za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i otvoren je Muzej moderne umjetnosti u New Yorku. Umrla je Eleanor Roosevelt.



U Vijestima Krugova govorimo o drvenoj cesti pronađenoj u Karlovcu, o novoj sezoni Betonskih spavača, o jednom Kulturnom kalendaru, te o Michelangelovoj “tajnoj sobi”.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo najavu drugog pokušaja leta najmoćnije rakete na svijetu, prvi broj elektroničkog astronomskog časopisa iz Čakovca, odlazak Kena Mattinglyja, opoziciju Jupitera i Urana, te polarnu svjetlost viđenu iz Hrvatske 5. studenoga.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Carla Cicerea, Williama Alwina, Stevena Stuckyja, Gilberta Becauda, Leonarda Cohena, te grupa Leb i sol i Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1438 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 7. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.