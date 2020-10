Gaming & game dev mini konferencija dolazi u Križevce i dovodi tri sjajna gosta

Sjajan događaj očekuje nas u nastavku 16. Culture Shock Festivala, koji je ušao u zadnji tjedan. I opet je na programu bogat raspored, a otvara ga vrlo zanimljiva mini konferencija koja je na rasporedu u petak, 9. listopada u 19 sati u Caffe baru Bull 23.

“Volite igre? Retro-gaming? 3D modeliranje? Game design? Pridružite nam se na prvom Sandboxu, CSf događaju posvećenom razvoju računalnih igara i srodnim temama”, stoji u pozivu na službenom webu CSF-a.

Križevačkoj publici predstavit će se nekoliko govornika koji rade u toj brzo rastućoj, iznimno kreativnoj, multimilijunskoj industriji – jednoj od rijetkih kojima pandemija COVID-a nije naštetila. Baš suprotno, prodaja igara skočila je za 63% tijekom 2020. godine, a danas generira vrijednost veću od filmske i glazbene industrije zajedno. Saznajte kako i vi možete naći svoje mjesto u game devu, ili popričajte uz piće s našim govornicima u ležernom okruženju Caffe bara Bull 23.

Igor Puškarić (CG generalist)

Bavi se konceptiranjem, 3D modeliranjem, animacijom, ilustracijom, i prodajom 3D modela, uz manje primjese video editinga i story boardinga po potrebi. Generalno u smjeru zabavne industrije, najviše video igara. Povremeno podučava Zbrush u Machina Academy u Zagrebu.



Tema: Kako biti 3D Freelancer u zabavnoj industriji

Podkategorije/opisi: 1. Zašto 3D 2. Kako ući u svijet zabavne industrije 3.Oblici prihoda i napredak 4. Psihologija i pristup 5. Kreairanje cijena 6. Širina primjene 7.prednosti i mane.

Leo Tot (Chosen One, Lord Supreme, First of His Name)

Kumulativno kontinuirano iskustvo u industriji videoigara preko deset godina u projektima vlastite i klijentske produkcije (Crucial Update Prod.), edukacijskim projektima(Locus, YPGD, Microsoft), novinarstvu(Reboot Magazine i web portal) i konferencijskom managementu (Reboot Develop Blue/Red – B2B Conference, Reboot InfoGamer – Consumer-centric game industry show). Game designer iznad svega.



Tema: Ispravljanje krivih pretpostavki industrije videoigara

Popularnost industrije videoigara i dalje raste eksponencijalnom brzinom, a potreba za pojedincima u profesiji produkcije videoigara prati u stopu. Kako bi olakšali put pojedincima koji se prvi put upuštaju industriju videoigara, ili onima koji prelaze iz neke druge industrije, kroz kratko predavanje razotkrit ćemo detalje, ispraviti krive pretpostavke te otvorit raspravu kako bi zainteresirani mogli lakše odlučiti u koji se departman industrije upustiti te što manje vremena potrošili na pitanje „Je li industrija videoigara zapravo ono što me zanima?”. Svakako, i općenito razjasniti što je zapravo industrija videoigara, a što nije.

Aleksandar Gavrilović



Aleksandar je direktor Gamechuck studija za izradu igara. U sklopu studija Gamechuck izdao je nekoliko uspješnih računalnih igara, a njihovu najnoviju igru vApe Escape izdao je prije godinu dana svjetski poznat izdavač video-igara Humble Bundle u sklopu njihovog programa Humble Monthly Original. Trenutno radi na igri Trip the Ark Fantastic, koja je ujedno prva i jedina hrvatska igra koja je prošla selekciju MEDIA fonda Europske unije za razvoj video igara. Studio Gamechuck je izlagao svoje radove na Tjednu dizajna, a nominiran je za razne nagrade i na mnogim međunarodnim sajmovima poput AzPlay Bilbao, Casual Connect London, Filmteractive Warsaw i mnogim drugim. Studio trenutno broji 16 zaposlenih i još toliko vanjskih suradnika.

Tema: Jesu li video igre pregazile Hollywood?

Game development (ili razvoj video igara) je relativno nova branša industrije u kojoj se spajaju spisateljska kreativnost, tehnička potkovanost i umjetnički impuls. Iako je dosta mlada, njen ukupni utjecaj na svjetsku ekonomiju nije neznatan – industrija video igara je već nekoliko godina za redom veća od svjetske filmske industrije, glazbene industrije i izdavaštva zajedno. Konzumenti raznih videoigara (računalnih i mobilnih) su podjednako i mladi i stari, i žene i muškarci. U zadnjih nekoliko godina ova je grana industrije procvjetala i u Hrvatskoj te broji razne svjetske uspjehe, što financijske, što na kritičkoj sceni. Osim u privatnom sektoru, značajni pomaci rade se u hrvatskom obrazovnom sustavu pa se tako ove godine pokrenuo i prvi srednjoškolski program za zanimanje Tehničar za razvoj videoigara. Osim toga, država počinje prepoznavati ovu granu te financira izradu video igara kroz Ministarstvo kulture, a i HAVC je novim pravilnikom priznao videoigre kao audiovizualnu umjetnost. U Novskoj se otvorio i inkubator za razvoj video igara uz potporu fondova Europske unije, a u budućnosti će prilika biti sve više. Predavanje se fokusira na široki opis industrije video igara, presjek trenutnih kretanja u toj industriji, što globalno, što lokalno, mogućnosti povezivanja ove grane industrije s drugima u marketinškom, edukativnom i organizacijskom smislu (poput gejmifikacije poslovanja i slično) te što nas možda čeka u budućnosti te industrije.

Ulazak slobodan.