Ambrozije sve više – širi se i po gradu

Ružno i sramotno. Ne sjećam se da je tako bilo. Ambrozija smeta svima, da ne pričam o prvom dojmu ulaska u grad – ovo su komentari građana u Facebook grupi “Križevci – zajednica aktivnih građana” na neodržavane zelene površine u Gundulićevoj ulici. Na snazi je Naredba o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije kao i gradska Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina prema kojoj su vlasnici i posjednici zemljišta dužni redovito, u više navrata tijekom vegetacijske sezone, uklanjati i suzbijati ambroziju kako bi se spriječilo njeno daljnje širenje i zaštitilo zdravlje građana. Međutim ambrozija se ove godine sa zapuštenih polja proširila po zelenim površinama u gradu, metar visoka je na gradskoj parceli uz stadion i bazen, u Posrednjem putu, do prekjučer je rasla uz prometnicu u Tomislavovoj ulici, kod novog rotora,….

Za kontrolu provedbe mjera uklanjanja ambrozije zaduženi su komunalni redari. Do 4. kolovoza izdali se 44 upozorenja o hitnom uklanjanju ambrozije osobama koje se nisu pridržavale obaveze redovitog uklanjanja.

“Što se tiče Gundulićeve ulice uz potok, Grad Križevci održava dio zelene površine uz prometnicu, a dio uz potok održavaju Hrvatske vode sukladno vlastitom programu održavanja“, odgovaraju gradske službe. Stanari pak tvrde da se ondje kosi samo dvaput godišnje, a ambrozija i drugi korovi šire se nekontrolirano. “Znam da navedeno nije u domeni Grada i da to kose Hrvatske vode, ali mi kao stanovnici gledamo u to svakodnevno. Na lokaciji živim 40 godina i do sad nikada nije bilo ovako“, kažu.

Podsjetimo da je ambrozija jedan od najjačih prirodnih alergena i već male količine njenih peludnih zrnaca kod alergičara izazivaju snažnu reakciju. Izuzetno je otporna, njeno sjeme u zemlji može preživjeti više od 30 godina, a čini se da se gradom dodatno raširila na mjestima gdje se, uslijed građevinskih radova, dovozila zemlja s neobrađenih površina.