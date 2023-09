Dok se Grad poziva na propis koji već tri godine nije na snazi, ambrozija se širi

Nije se puno promijenilo od sredine kolovoza kad smo pisali o nebrizi i neodržavanju površina na kojima se širi korov, pogotovo ambrozija koja ima značajan štetni učinak na zdravlje ljudi i gospodarstvo. I dok građani više ili manje redovito održavaju svoja dvorišta, parcela Hrvatskih voda u Gundulićevoj uz potok Vrtlin kao i gradska u produžetku Ulice Stjepana Radića iza trgovačkog centra, dakle u naseljenim zonama u blizini kuća i zgrada, potpuno su zarasle ovom alergenom vrstom.

Budući da su gradske službe ove godine u više navrate, pozivajući se na Naredbu o poduzimanju mjera uklanjanja ambrozije i Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Grada Križevaca, upozoravale vlasnike parcela da su dužni redovito uklanjati ambroziju zbog zaštite zdravlja, pitali smo Državni inspektorat koje mjere su nadležni inspektori poduzeli prema Hrvatskim vodama ili Gradu zato jer nisu uklonili ambroziju sa svojih parcela. Naime, prema spomenutoj Naredbi, za inspekcijski nadzor nad provedbom mjera zadužene su fitosanitarna, šumarska i poljoprivredna inspekcija. Međutim, inspekcija nije kaznila nikoga zato jer Naredba, na koju se poziva Grad Križevci, nije na snazi još od 2020!

“Nekadašnja Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia atremisiifolia L. („Narodne novine“, br. 72/2007. i 127/2019.) nije na snazi od 4. siječnja 2020., što znači da suzbijanje spomenutoga korova nije obvezno u smislu važećega Zakona o biljnom zdravstvu i njegovih provedbenih propisa. Drugim riječima, ne postoji pravna osnova za bilo kakvo postupanje nadležne inspekcije po toj Naredbi u smislu navedenog Zakona“, potvrdio nam je Državni inspektorat.

Događa se upravo ono na što je upozoravao Hrvatski zavod za javno zdravstvo kad je, u javnoj raspravi prilikom donošenja Akcijskog plana o putovima unosa invazivnih stranih vrsta spontanim širenjem, tražio da se ambrozija uvrsti na crnu listu RH zbog značajno štetnog utjecaja na zdravlje i upozorio da će stavljanje van snage Naredbe o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije i ukidanje zakonske obaveze uklanjanja dodatno „otvoriti prostor“ za njeno lakše širenje.

No poljoprivredni redari imaju ovlasti nadzirati i prozivati one koji se ne pridržavaju Odluke o agrotehničkim mjerama koju je donijelo Gradsko vijeće. Prema tom propisu, vlasnici parcela obavezni su u više navrata i redovito uklanjati ambroziju, a redari imaju pravo opominjati fizičke i pravne osobe koje se ne pridržavaju propisa, izdavati prekršajne naloge i naplaćivati kaznu. To znači da bi opomene, naloge i kazne mogli izdati i Gradu ili Hrvatskim vodama, a kad smo početkom kolovoza pitali gradske službe jesu li poduzeli kakve mjere, pogotovo u Gundulićevoj ulici uz potok Vrtlin gdje se stanari stalno žale, dobili smo odgovor da “… Grad Križevci održava dio zelene površine uz prometnicu, a dio uz potok održavaju Hrvatske vode sukladno vlastitom programu održavanja“. Podsjetimo samo da je ambrozija jedan od najjačih alergena, proizvodi velike količine peludi (8 milijuna peludnih zrnaca tijekom 5 sati) koju vjetar može raznijeti kilometrima.