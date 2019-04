Novi saziv Donjeg grada ozbiljno se bacio na posao, sastaju se najmanje jednom mjesečno

Izbori za vijeća gradskih četvrti spadaju u najmanje važne izbore, barem prema tradicionalno vrlo niskoj izlaznosti u čitavoj zemlji. U Križevcima je na njih krajem prošle godine izašlo nešto više građana nego obično, a u četvrti Donji grad većinu je osvojila nezavisna lista koju predvodi inženjer građevine Aleksandar Karre. Iza njega na listi uglavnom su bili mlađi građani bez ikakvog političkog iskustva i tereta.

– To su ljudi koji su društveno aktivni i članovi su raznih udruga građana u kojima svojom stručnošću, znanjem i iskustvom kroz projekte doprinose razvoju društva i zajednice. Ljudi su prepoznali da želimo nešto promijeniti i dobili smo većinu – objašnjava Karre.

Važne su im male komunalne akcije i infrastruktura

Dosadašnji sazivi vijeća nisu imali neku važniju ulogu u politici grada, ali ovaj novi odlučio je krenuti ozbiljno. Sastaju se jednom mjesečno, a po potrebi i češće.

– Vijeće gradske četvrti u ovome sazivu baviti će se prvenstveno malim komunalnim akcijama i problemima vezanih uz infrastrukturu, onim provedivim akcijama koje ne zahtijevaju velika novčana sredstva, a čine život boljim. To je jasno bilo rečeno na prvoj sjednici i na tome ćemo ustrajati. To ne znači da se nećemo baviti i drugim problemima, no ovo je naš primarni zadatak. Da bi se to ostvarilo potreno je uspostaviti kontinuitet u radu – najavljuje predsjednik Vijeća.

Planova i želja je mnogo, a prioriteti su male komunalne akcije i poboljšanje infrastrukture.

– Kroz raspravu na sjednicama trudimo se uvidjeti što nedostaje i dolazimo do konkretnih prijedloga koje šaljemo Gradskoj upravi – precizan je Karre.

U ovom kratkom vremenu od nepune pola godine od konstituiranja obratili su im se i stanovnici četvrti s konkretnim prijedlozima.

Gradskoj upravi već predali deset prijedloga

– Ovaj saziv Vijeća bit će apsolutno otvoren prema građanima i njihovim prijedlozima. Svaki prijedlog će se razmotriti i o svakom prijedlogu ćemo raspravljati. Na trećoj sjednici bili su predstavnici udruge građana koji žele urediti zapušteni društveni dom u Karanama. Vijeću su prezentirali svoj prijedlog koji je na kraju podržan. Na takvom načinu funkcioniranja Vijeća i suradnje s građanima ćemo i dalje ustrajati – obećao je Karre.

Njegova je četvrt do sada Gradskoj upravi predala čak deset prijedloga, među kojima su pješački prijelazi ispred Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju i u Tomislavovoj ulici, uređenje poljskog puta između Kiepachove ulice i razvojnog centra, postavljanje javne rasvjete na mostovima preko potoka Vrtlina te ažuriranje naziva ulica na službenim gradskim stranicama.

– Predložili smo da dospijeća računa za potrošnju vode i odvoz smeća budu najranije 15. u mjesecu, zatim izgradnju parka za pse na prostoru bivše vojarne i imenovanje spomen obilježja „Križevački dragovoljci“ na križanju Ulice Andrije Lenarčića i Kiepachove – rekao je Karre i dodao da će od Gradske uprave kontinuirano tražiti informacije o statusu problema čije rješavanje predlažu.(GPP)