Rajn povodom Dana grada: Bez razmišljanja bih ponovio sve, svakako idem po drugi, za mene završni mandat

Uoči 767. rođendana grada križevački je gradonačelnik Mario Rajn podvukao crtu pod svoj dosadašnji rad. Na čelu grada je dvije godine i odradio je pola mandata. Nekadašnji volonter u civilnom sektoru, nastavnik matematike, direktor u privatnom poduzeću i klavijaturist u križevačkom rock-sastavu Porota i na ovoj se poziciji drži plana i programa i „svira“ po notama.

– Mogu reći da ispunjenje zacrtanih smjernica ide u dobrom smjeru. Postoje problemi koje nije tako lako riješiti, no nadamo se da ćemo do kraja mandata i njih riješiti. Jedan od problema je svakako sportska dvorana Osnovne škole Ljudevita Modeca i gradnja atletske staze – rekao je Rajn.

Oba projekta bila su dio njegovog izbornog programa koji je još uvijek dostupan na mrežnoj stranici koju je pokrenuo uoči zadnjih lokalnih izbora. Do sada ih nije uspio ostvariti, ali od njih se ne odustaje, kaže i ističe status „Grad Križevci – prijatelj djece“ kao jedan od važnijih.

– Ovaj status za nas nije samo deklarativan već konkretnim mjerama nastavljamo dalje raditi za bolje djece u našem gradu. Djeca su prošle godine po prvi puta imala besplatne školske udžbenike, uveli smo besplatnu školsku prehranu za djecu u riziku od siromaštva, pokrenuli Dječje gradsko vijeće, obnavljali dječja igrališta na području grada, a samo ove godine postavit ćemo dječja igrališta u sedam križevačkih naselja. Ulagali smo u Dječji vrtić Križevci, Osnovnu školu „Vladimir Nazor“, sanitarne čvorove u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca i njenu sportsku dvoranu – pobrojio je Rajn.

Prvi korak do energetski neovisnog grada

Spominje još jedan važan projekt, Križevački sunčani krovovi, koji su prvi korak u stvaranju energetski neovisnog grada.

– Oni su donijeli gradu prepoznatljivost i vidljivost drugog strateškog cilja, a na taj projekt je vezano još niz drugih tehnološko inovativnih projekata koji su dobili već financiranje iz EU sredstava, dok su neki tek u procesu prijave – objasnio je gradonačelnik.

I dok se radi na fotonaponskim elektranama i popunjava tehnološki park, čini se da je turizam kao gospodarska grana, u Križevcima zapostavljen. Međutim, gradonačelnik se s time baš i ne slaže.

– U ove nepune dvije godine pokrenuli smo Advent u Križevcima popraćen klizalištem, ugostiteljskom ponudom, koncertima i dječjim programom. Tu je i Robin ljetno kino gdje su naši Križevci konačno živnuli ljeti, a po uzoru na neke europske gradove. Samo ove godine pokrenut ćemo dvije nove manifestacije. Jedna je Sajam cvijeća, a druga je gastro sajam. Posvetili smo pažnju našim znamenitim Križevčanima o kojima se diljem svijeta priča puno, a mi u Križevcima do sada to nismo znali iskoristiti te sigurno želimo jedan dio turističke priče bazirati upravo na njima – rekao je Rajn i dodao da će Grad do kraja ove godine krenuti u izradu turističke strategije koja će odrediti smjernice turizma za predstojeće razdoblje.

– Očekujemo i ulaganja gospodarskog sektora u smještajne kapacitete – naglasio je.

Poziva oporbu na suradnju

Osim za suradnju s gospodarstvenicima, mladi križevački gradonačelnik kaže da je otvoren i za suradnju s gradskom oporbom.

– Uvijek ističem kako sam otvoren za suradnju, ako su u pitanju projekti od interesa javnosti, no ukoliko su u pitanju neke populističke mjere koje neće nikakve koristi donijeti našim građanima, onda nemamo o čemu pričati. Radim predano, odgovorno i čisto pa se nemam koga pribojavati, a najmanje oporbenih vijećnika koje je birao dio naših sugrađana – objašnjava Rajn. Od kad je sjeo u fotelju prvog čovjeka grada odabrao je dio novih suradnika, među kojima su ravnateljice muzeja i Pučkog otvorenog učilišta.

– Od njih očekujem oživljavanje institucija, ponudu programa usklađenih s potrebama modernog vremena te stvaranje prepoznatljivosti u gradu jer do sada su ove institucije bile poprilično uspavane – tvrdi gradonačelnik kojem je slogan pred zadnje izbore bio upravo – Probudimo grad.

Križevci se možda još nisu probudili, ali barem su navinuli budilicu. Ispuni li obećanje iz svog programa, do 2020. trebali bismo biti napredan, europski grad čiji ubrzani razvoj ide ukorak sa zahtjevima suvremenog doba te potrebama građanki i građana koji zadovoljno žive i rade u visokokvalitetnoj lokalnoj zajednici umreženoj sa svijetom. Ono što ne ispuni u ovom mandatu, ostavit će, kaže, za sljedeći.

– Da, bez razmišljanja bih ponovio sve jer volim raditi za naše građanke i građane te ću svakako tražiti drugi, za mene završni, mandat – najavio je križevački gradonačelnik Mario Rajn.(GPP)