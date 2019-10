Festival craft piva na kojem je sve besplatno

Ne baš tako davno, petnaestak križevačkih ljubitelja piva okupilo se i osnovalo udrugu, a već se o Križevcima sve češće govori kao o gradu piva. Krigla puna pjenušave tekućine dobila je mjesto na svim tablama na ulazu u grad, koji je krajem rujna postao nezaobilazna destinacija za pivopije iz bliže i dalje okolice. Četvrti Oktobertest, odnosno pivska kušaonica Križevačke udruge pivara, danas će okupiti udruge kućnih pivara iz Hrvatske, njih osam, i svi oni će svoje pivo nuditi besplatno. Na prvom Oktobertestu Križevčani su se htjeli pokazati pa su pripremili 100 litara piva koje su, iako je bilo hladno, rastočili vrlo brzo pa će ovog puta ponuditi puno više. Festival od ove godine ne nudi samo uživanje u mješavini hmelja, slada, ječma i vode, već posjetitelji i kućni pivari imaju priliku produbiti svoja znanja na čak četiri predavanja.

Križevački pivari su nagrađeni pivari

– Prvo na redu je predavanje o kućnom pivarstvu za početnike, nakon toga će profesor s Agronomskog fakulteta, Križevčanin Željko Jukić, govoriti o sladu i ječmu. Zadnje predavanje održat će član naše udruge koji je osmislio kako putem wi-fi mreže pratiti fermentaciju piva – najavio je predsjednik KUP-a Aleksandar Sandi Karre i dodao da će govora biti i o novim vrstama piva.

Križevačka udruga pivara ima 26 članova i uglavnom svi kuhaju pivo. Tamno, svijetlo, lager, s karameliziranom raži, gornjeg vrenja, belgijskog stila, pojmovi su koji se odnose na različite vrste piva koje KUP-ovci ne samo da razumiju i mogu prepoznati, nego znaju skuhati. Dokaz za to su i brojna natjecanja craft pivara na kojima sudjeluju i osvajaju nagrade. Na nedavno održanom u Nedelišću osvojili su dvije nagrade između čak 105 vrsta craft piva. Luka Mustić je u kategoriji „Pale” osvojio drugo mjesto s pivom “Scotland in Prigorje”, dok je Aleksandar Karre u kategoriji „India Pale Ale” osvojio treće s pivom “Sadvarsko Black Lemon IPA”.

Svatko može skuhati pivo

A zašto uopće kuhaju pivo, nije li jednostavnije kupiti ga?

– To je kao kad ljude pitate zašto idu u ribičiju kad mogu kupiti ribu. Nije to to. Pijem kupovno pivo, ali biram. Srećom,danas imamo velik izbor piva malih pivara i otkad sam probao takvo pivo, ono konfekcijsko više ne pijem – objašnjava Karre koji pivo sam kuha od 2012. godine.

Negdje u isto vrijeme počeo je i Križevčanin Luka Mustić. Prije nego li je skuhao prvo pivo, pročitao je gotovo sve što je mogao pronaći o kućnom pivarstvu, ali kako nije imao koga pitati za savjeti, puno toga je i prolio. Uvjeravaju me da svatko može postati kuhar piva, a volja je pritom najvažnija.

– Potrebna su dva lonca i fermentor, koji može biti obična plastična kaca u kojoj fermentira pivo. Ako ga lageriramo, odnosno spremamo u boce, potrebna je još i čepilica za boce- objašnjava Luka.

Zvuči jednostavno, no treba i nešto znanja.

– Prvo pivo koje sam skuhalo činilo mi se savršeno, čak su i komentari kušača bili dobri, ali danas shvaćam da je bilo jako loše – priča Luka koji tada nije znao da mora kuhati na 100, a ne na 67 stupnjeva kako je pronašao na internetu. Tekućina, koju je zvao pivom, bila je mutna, ponekad i kisela. Kuhao je u loncima za gulaš, a hladio u kadi. Kaže da dobro pivo ne ovisi samo o jednom sastojku i ne znači da će od dobre vode i pivo biti dobro, već čitav proces proizvodnje mora biti podređen strogim pravilima.

Nakon mnogo pokušaja i pogrešaka, križevački pivari osnovali su udrugu i danas uče jedni od drugih. Baš u Udruzi svoje je prvo pivo skuhao Kornel Gavranović, nakon obuke kod predsjednika Sandija.

– Nisam gubio vrijeme na neuspjeh, slušao sam savjete i odmah mi je ispalo dobro. I drugo i treće, uvijek ispadne dobro pivo i zbilja uživam u kuhanju jer volim taj neki osjećaj stvaranja, a poslije i potvrde da vrijedi, da je nekome to ukusno – otkriva Kornel i kaže da nema tremu ponuditi prijateljima pivo koje je skuhao, jer ono koje nije dobro nikako ne može prikriti pa ga znalcima u udruzi neće ni ponuditi.

– Već smo se specijalizirali za pojedine vrste. Luka i Raguž su stručnjaci za belgijsko pivo. Ako ideš kuhati stout, znaš da moraš pitati Grahovara. Svakome je neki stil najdraži i svi već znamo tko će koju vrstu vrhunski napraviti- objašnjava Karre.

Pivo okuplja na druženje

Iako vole kuhati i kušati pivo, smisao svega je druženje. Okupljaju se svaki puta kad netko pripremi nešto novo i, za razliku od ciklusa proizvodnje vina, to je češće nego jednom godišnje.

– Kuham svaka dva tjedna jer imam velike potrošače. Naučio sam ih na domaće pivo i sad ga moram kuhati- priznaje Luka.

– Vinari imaju jednu priliku godišnje. Jedna je berba i ako ne uspiju napraviti dobro vino, moraju čekati iduću berbu. A mi novu priliku za kuhanje piva imamo kad god poželimo- kaže Kornel.

Ipak, nije smisao u tome da se pije puno pa makar i dobrog piva, već treba znati kako ga kušati.

– Pivo se pije tako da se malo zadrži u ustima, da pusti dio okusa, a kad se proguta osjeća se taj okus koji traje. Točno se zna kakav je okus poželjan, a što ne biste nikako trebali osjetiti – poučava Sandi koji je i pivski sudac.

Pivske oaze su u garažama, podrumima i stanovima

Objašnjava da je važno ne piti pivo na prazan želudac, a pri degustiranju više vrsta treba pojesti barem kreker i usta isprati vodom. S obzirom na to da su dobra ekipa koja uz to i kuha izvrsno pivo, redovito ih na kućno-pivarskim druženjima prate poznati ljubitelji piva, novinari Domagoj Jakopović i Zoran Vitas. Sastaju se u podrumima i garažama, ovisno o tome gdje je pojedini član uredio svoju pivsku oazu. Nešto je teže onima koji žive u stanu pa će svima dobro doći prostor koji su unajmili od Grada.

– Nabavili smo dosta opreme za kuhanje i članovi Udruge moći će je koristiti. Osim toga, češće ćemo organizirati tematske radionice i predavanja za sve one koji žele uživati u pivu i o njemu nešto naučiti – otkriva predsjednik križevačkih pivara.

Zahvaljujući Udruzi, članovi već sada zajednički naručuju sirovine, što im je povoljnije nego da svatko kupuje svoj paketić hmelja, kvasca ili slada. Preko grupe na društvenoj mreži dnevno razmjenjuju stotine poruka s pitanjima i savjetima o pivu.

– Razmjenjujemo apsolutno sve informacije vezane uz pivarstvo, ali redovno se šalju i pozivi za kušanje novih piva – otkriva član Udruge Gordan Pavlinušić.

Nove i već isprobane vrste ponudit će u subotu na već tradicionalnoj manifestaciji Oktobertest koja ove godine seli u prostor nekadašnjeg restorana u vojarni.

– Osim pečenih kobasica, kuhar Mišel Doskočil pripremat će i pivarski gulaš. Uz glazbene hitove standardnog rokerskog žanra, mnoštvo odličnog piva i fine klope, garantiramo dobru zabavu- poručili su KUP-ovci. Sva događanja i degustacije i ove su godine besplatni. (GPP)