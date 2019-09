Nova lokacija OktoberTesta donijela je još kvalitete već ionako sjajnom našem kućnom pivarstvu

Bah, nije u centru, bit će manje građana da se upoznaju s pivom, a i vrijeme je loše, vjerojatno ću izgubiti vrijeme. Ali ‘ajde idem vidjeti ljude. Pogrešno, ništa od toga. Još jedan OktoberTest prošao je doista izvanredno potvrđujući kako je kućno pivarstvo doista lišeno bilo kakvog snobizma i taštine. Ovogodišnji se OktoberTest u Križevcima u organizaciji, dakako, Križevačke udruge pivara, održao u prostorima nekadašnje vojarne u tom gradiću do kojega se novom, brzom cestom iz Zagreba dolazi zaista za malo vremena. U staroj je vojarni križevačka udruga dobila i svoj prostor, a OktoberTest održan je u prostoru gdje je inače restoran Vojarna, dakle u zatvorenom. I već je to bilo dovoljno da me razuvjeri u svakoj sumnji, jer da je OktoberTest bio opet u šatoru u središtu grada, vjerojatno sada ne bih imao o bogznačemu pisati. I još, nova lokacija omogućila je i održavanje predavanja kojih nikad dosta, uvijek ću podvlačiti kako je pivarstvo djelatnost u kojoj se stalno uči i treba učiti.

No, i tu ću se ponoviti, ali ni to ne smatram nekim viškom, OktoberTest je još jednom pokazao kako su ovakvi događaji nositelji neovisnog pivarstva danas u Hrvatskoj. Općenito su pivski događaji sve kvalitetniji i razvijaju se, pogledajte samo proslavu 25. rođendana Pivovare Medvedgrad, iste ove subote otvorenje je novog pogona slavio Pulfer a Zmajska je imala dan otvorenih vrata na temu roštilja. Daleko je to sve od onih prvih festivala kada je cijela ta priča oko crafta počela. No, ovdje, kao i UPS festival i Požeška krigla na koje ove godine nažalost nisam mogao stići, ima tu jednu posebnost. A to je neobaveznost, motivaciju koja se svodi tek na entuzijazam i hobizam, gdje nema riječi ‘komercijalno’ ili ‘tržište’. Jer, netko je dobro spomenuo sinoć, sjajno se zabavljaš praveći to pivo, da bi ta zabava prestala kada dođeš do spoznaje da to pivo treba i prodati. Daleko lakše mi je staviti neku novčanicu u teglice donacija kada znam da je to pivo namijenjeno samo tom događaju i ljudima koji zaista to vole. Znajući sve to, ne treba čuditi broj udruga koje su imale predstavnika na ovogodišnjem OktoberTestu: Križevačka udruga pivara, Udruga pivara sjever, Zagorska udruga pivara, Petrinjska udruga pivara, Udruga pivara Brod, Udruga pivara Požega, Udruga panonski pivarski Sindikat i Đakovački pivari. Ne znam za manifestaciju koja skupi toliko udruga bilo kakve naravi iz toliko dijelova Hrvatske. Ima toga još.

Ta prva okupljanja na kojima sam bio uglavnom su se oslanjala na usmenu predaju o tome koje pivo slobodno možeš probati jer je ispravno, pa čak i dobro. Sada se to više ne može reći. Redovito kućnopivarski događaji danas nude doista izvrsna piva, nerijetko i vrhunska. I zato ne bi bilo krajnje pošteno nabrajati što mi je bilo najbolje od svega dobrog, jer bih sasvim sigurno nekoga izostavio. No, generalno je mišljenje od ljudi kojima zaista vjerujem kako je session IPA Dobih Pantelija iz Panonskog pivarskog sindikata bila doista iznimna. U svemu, piva craft pivovara praktično nisu ni falila. Kao poseban dodatak bio je štand OPG-a Kristoš Kristijana Preložnjaka sa svojim ljutim papričicama i prerađevinama od istih. Dođe mi žao da sam s time morao malo smanjiti. Traženi je artikl bio pivski gulaš kojega je napravila lokalna kulinarska zvijezda i predavač gastronomije Mišel Doskočil. Eto preporuke i za neke druge događaje, to bih svakako probao opet. Još jednom, kućno pivarstvo je i dalje temelj neovisnog pivarstva, ostalo je vjerodostojno i nije se mijenjalo. Odnosno, samo je – napredovalo. (VL)