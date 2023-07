Direktor Koprivničkih voda: Vodne usluge dvije godine mogu funkcionirati kao naša podružnica

Prije četiri dana, 15. srpnja, na snagu je stupila Vladina Uredba o uslužnim područjima prema kojoj će se križevačka tvrtka Vodne usluge spojiti s Koprivničkim vodama u jednu tvrtku. Funkcioniranje takve tvrtke definirat će društvenim ugovorom skupštine tih tvrtki, odnosno gradonačelnici Koprivnice i Križevaca te načelnici četiriju općina koje su u vlasničkoj strukturi Vodnih usluga Križevci, potvrdio nam je direktor Koprivničkih voda Zdravko Petras.

“Tvrtke su po predmetu poslovanja slične pa ne bi trebalo doći do problema oko usklađivanja poslovanja. Sve navedeno planiramo realizirati najesen, a spomenut ćemo i da Vodne usluge Križevci imaju mogućnost funkcionirati kao podružnica Koprivničkih voda dvije godine nakon pripajanja Koprivničkim vodama, te imati direktora podružnice“, objasnio je Petras.



Prema Zakonu o vodnim uslugama obaveza Koprivničkih voda je poslati pismo namjere o pripajanju, a nakon pripajanja slijedi usklađivanje cijena usluga, koje moraju biti jednake na cijelom uslužnom području, te usklađivanje prava zaposlenika. To znači da će se cijena vode za potrošče mijenjati i to, za očekivati je, za one koji su dosad spadali u uslužno područje Vodnih usluga Križevci gdje je fiksni dio cijene za kućanstva 3.14 eura (u Koprivnici 3.85 eura), a metar kubni vode je 1.79 eura (u Koprivnici 1.86 eura). No treba naglasiti i da Koprivnica već godinama ima najmanje gubitke vode u cijeloj Hrvatskoj, oko 13 posto, dok se u Križevcima iz vodovodnog sustava gubi više od 30 posto vode.