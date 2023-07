Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1427

Školske ekskurzije često posjećuju rodnu kuću Nikole Tesle (foto R.Matić)

U Temi Krugova slušamo diskusiju poslije predavanja mr.sc. Lane Okroše Rožić, muzejske savjetnice Gradskog muzeja Križevci, na temu Arheološka istraživanja u Križevcima i okolici, koje je održala u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima, u organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Povijesnog društva Križevci, 26. travnja ove godine. Zoran Homen, profesor arheologije govori o svojim iskustvima u istraživanjima o kojima je bilo riječi u predavanju.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Mirko u paklu razreda Melite Rundek i Martina Zalara, na odjelu za mlade Tajanstveno društvo Benedict i zatvorenikova dvojba Trentona Leeja Stewarta i Diane Sudyka, na odjelu beletristike roman Ove tihe šume Kimi Cunningham Grant, a na stručno-znanstvenom odjelu Sedam i pol pouka o mozgu Lise Feldman Barrett.



Na današnji datum rođeni su Yul Brynner, Giorgio Armani i Aleksandar Mihajlovič Prohorov. Počela je opsada Lenjingrada i u Zagrebu se rodio petmilijarditi stanovnik Zemlje, Ivan Zakmardi Dijankovečki darovao je pavlinima posjed za školu u Križevcima, Amedeo Avogadro objavio je teoriju o molekularnom sastavu plinova, u Reykjaviku je počeo šahovski dvoboj za prvaka svijeta u šahu između Fischera i Spaskog. Umrli su Barbara Celjska, Većeslav Holjevac i Laurence Olivier. Dan prije bio je rođendan Nikole Tesle.

Skulptura Nikole Tesle ispred kuće u kojoj se rodio prije 167 godina i 1 dan (foto R.Matić)

U Vijestima Krugova govorimo o izložbi Smetnje u prijemu slike – transferi fotografije u dizajnu 1960 – 1990, o drevnom gradu Rungholtu, te o ostacima jedrenjaka Kod Premanture. Najavljujemo predstavljanje filma o marijanskoj baštini Bjelovarsko-križevačke biskupije u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Križevcima.

U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo posljednji let rakete Ariane 5, meteorit iz međuzvjezdanog prostora, možda posljednje dane zvijezde Betelgeuse, te pojačavanje aktivnosti Sunca.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Antônija Carlosa Gomesa, Niña Ricarda, Charlesa Chaynesa, Georgea Gershwina, Anđelka Klobučara, Eltona Johna, te grupa The Tornados, The Champs, Ultravox, The Ramones i Electric Light Orchestra.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1427 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 11. srpnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!