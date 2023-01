U Zagrebu posjetili velike i male studije za razvoj računalnih igara

U četvrtak, 5. siječnja 2023. dvadesetak polaznika radionica “Sandbox Game Dev Workshops” u organizaciji udruge P.O.I.N.T., a pod pokroviteljstvom Veleposlanstva SAD-a, u sklopu projekta putovali su u Zagreb u posjet eminentnim hrvatskim studijima za izradu računalnih igara. Polaznici i predstavnici udruge P.O.I.N.T. imali su priliku uživo vidjeti kako izgleda rad u velikim i manjim studijima, koje su prednosti rada u suvremenom okruženju i kakva je kultura tvrtki koje zapošljavaju mlade game developere i artiste.

Prvo odredište bilo je tvrtka Nanobit, najveći i najpoznatiji hrvatski game dev studio čije igre odlično kotiraju na domaćem i međunarodnom tržištu i odlično zarađuju. Tvrtku je 2020. godine akvizirala švedska grupacija Stillfront, međutim studio je zadržao maksimalnu autonomiju u kreativnom segmentu, kao i u upravljanju.

Ispred tvrtke polaznike je dočekala Anamarija Lonza, suradnica za ljudske resurse. Ona je okupljenima predstavila rad tvrtke, politiku i kulturu studija, prednosti i benefite koje nudi rad u Nanobitu, te kako izgleda sam proces zapošljavanja. Predstavljanje tvrtke nastavio je Ivor Strelar, lead artist koji je detaljnije govorio o samom procesu izrade svih elemenata koje sadrži jedna igra, o softveru i vještinama potrebnim za izradu 2D arta. Nakon predavanja polaznici su uz pratnju obišli Nanobitove urede, gdje su imali priliku porazgovarati sa zaposlenicima i pitati ih sve što ih je zanimalo.

Nakon korporativno-orijentiranog Nanobita, ekskurzija se nastavila posjetom manjem, ali ništa manje važnom indie studiju Under the Stairs. Polaznike su ugostili vlasnik tvrtke i CEO Vladimir Bogdanić i dizajner računalnih igara Filip Neduk. Zaposlenici studija posjetiteljima su pričali o svom uspješnom prvijencu, inovativnoj rogue-like igri “Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom”, koju se u studiju moglo i zaigrati.

Posljednje odredište ekskurzije bio je zagrebački ZICER, inovacijski centar smješten na Zagrebačkom velesajmu u kojem je svoj dom pronašao indie studio Gamechuck. Direktor studija, Aleksandar Gavrilović (koji je bio govornik na prvom izdanju Sandbox Game Dev Mini Con-a 2020. godine), proveo je polaznike kroz centar i upoznao ih s raznim tvrtkama koje tamo imaju sjedište. Na kraju je predstavio njihov studio, igre na kojima trenutno rade, podijelio prigodne informativne materijale i pokazao zanimljiv VR/AR projekt uređaja za osposobljavanje vozača viličara, za koji su osvojili i nekoliko nagrada.

Bila je ovo druga ekskurzija u sklopu projekta Sandbox Game Dev Workshops, nakon prve održane 20. studenog. Radionice traju još nešto manje od mjesec dana.

Ovom prilikom najavljujemo prigodni Sandbox Wrap-up Event na kojem će se javnosti predstaviti rezultati radionica. Završna svečanost će se održati u subotu 18. veljače, s početkom u 10 h, u dvorani Razvojnog centra i tehnološkog parka Križevci.