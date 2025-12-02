U subotu panel: Konferencije – iz perspektive organizatora

Udruga P.O.I.N.T. poziva sve zainteresirane u subotu, 6. 12. 2025. godine s početkom u 17 sati u Križevački poduzetnički centar na pop-up panel pod nazivom “Konferencije – iz perspektive organizatora”. Kroz razgovor s renomiranim gostima saznajte kako vam posjete konferencijama mogu pomoći u rastu vašeg poslovnog pothvata i stvaranju novih kontakata i vrijednosti.

Na panelu kao govornici sudjeluju: Tena Žganec (ICeNT, Nuqleus), Andrej Hanzir (Hrvatski ured za kreativnost i inovacije) i Mario Pintar (LinkMedia, Digital Power). Moderator panela je Ivan Ivanović (Udruga P.O.I.N.T.). Panelu će prisustvovati i posebni gosti – predstavnici Veleposlanstva SAD-a u Zagrebu: novi kulturni ataše Veleposlanstva, gosp. Oscar Avila, te gosp. Mislav Sučec, Emerging Voices Coordinator.

Nakon panela održat će se kratko druženje s govornicima predviđeno za razgovor i pitanja u neformalnoj atmosferi.

Ovaj pop-up panel četvrti je u nizu događanja koja će se održavati do kraja 2025. godine u sklopu projekta “Future Crossroads: Youth Entrepreneurship Accelerator”. Ideja projekta je kroz razne zanimljive evente (radionica, predavanja, panel diskusija i dr.) informirati javnost, te osvijestiti važnost poduzetništva u lokalnoj zajednici i pokretanja vlastitog poslovnog pothvata.

Projekt provodi Udruga P.O.I.N.T. Križevci, a sredstva za provedbu projekta osiguralo je Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj kroz program “Small Grants Funding”.

Ulaz na događaj je besplatan.