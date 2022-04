Križevci.info danas obilježava 17. rođendan!

Na današnji dan prije 17 godina, 18. travnja 2005. godine, na Svjetski dan aktivizma mladih, križevačka udruga P.O.I.N.T. lansirala je nezavisni novinski portal Križevci.info na istoimenoj web domeni na kojoj se do tada nalazio popularni lokalni web forum. Sama udruga osnovana je sedam mjeseci prije toga, realiziravši do tog trenutka već niz projekata: izdavanje knjige o povijesti križevačke atletike “Jazavac i njegova družba iz Ratarske šume”, 1. dobrotvornu akciju “Petaka za đaka / FIVE4KIDS” te pripremu 1. izdanja Culture Shock Festivala koje se održalo tijekom svibnja 2005. godine.

S gotovo 20 tisuća tekstova objavljenih u prethodnih 17 godina, portal Križevci.info je čitateljima sa šireg križevačkog područja, ali i onima diljem zemlje te inozemstva, pružao barem tri članka dnevno. Dvije najpopularnije rubrike su Kultura i Društvo, svaka s preko 4.5 tisuće objava. Portal u prosjeku ima oko 45 tisuća jedinstvenih posjeta mjesečno, a najčitanijih pet tekstova u 2022. godini su: Dvije Križevčanke pokrenule posao – sve što naprave, plane; Križevci dobivaju još jedan toranj, a zbog toga grad mijenja i svoj vizualni identitet (prvotravanjska šala, op.a.); Pala klaonica, dolazi trgovački centar; Umro Zdenko Šatrak; Kamere za nadzor brzine na još dvije lokacije.

Najdugovječnija portalska kolumna je Križevčancije, čiji je prvi tekst naslova “Turistima nedjeljom ured – zatvoren!” objavljen 4. rujna 2005. godine, a do danas u toj je zbirci objavljeno 40 tekstova, u kojima je više autora adresiralo probleme od javnog značaja i obrađivalo društvene fenomene u lokalnoj zajednici. Pet najčitanijih Križevčancija su: Križevački HDZ prepisao program od SDP-a, Rajna i Majdaka; Križevčancije: Kad se nalukneš i zgadi ti se; Križevčancije: Kasno Branko na festival stiže; Križevčancije: Zašto druga smeta udruga?; ‘Laži i obmane u Mrduši Donjoj’ ili ‘MN, MN, tu tu tururu’.

Od početka ove godine, Križevci.info uspostavio je suradnju s portalom Lokalac.hr, koji prikuplja sadržaje sa mnogih lokalnih portala Hrvatske na jednom mjestu te omogućuje krajnjim korisnicima, odnosno čitateljima personalizaciju praćenja lokalnog sadržaja prema vlastitom izboru. S križevačkog područja Lokalac.hr prenosi sadržaje s Križevci.info i Prigorski.hr, no potonji po opsegu sadržaja i tema prelazi granice lokalnog i zapravo je regionalni portal koji pokriva i neke nacionalne događaje.

Sjedište redakcije portala istovjetno je sjedištu nakladnika, križevačke udruge P.O.I.N.T., na adresi Trg svetog Florijana 16, no čitav volonterski i radni vijek redakcija Križevci.info svoje aktivnosti koordinira uglavnom virtualno, daleko prije nego je to zbog epidemije bolesti COVID-19 postalo trend, i to godinama putem aplikacije Telegram, prije nego je ruska agresija na Ukrajinu upravo tu društvenu platformu lansirala među 10 najpopularnijih na svijetu.

Ovo su tek mali izbor informacija o djelovanju najdugovječnijeg novinskog portala na križevačkom području, čija uloga nije samo informirati o događajima već i otvarati teme od lokalnog značaja te promovirati uspješne projekte i pojedince vezane uz Križevce. I ovim putem pozivamo zainteresirane za volontersku suradnju da nam se jave na redakcija@krizevci.info, kako bismo zajedničkim snagama nastavili dizati kvalitetu sadržaja na Križevci.info, koji je ušao u posljednju godinu do svoje punoljetnosti!