Umjesto (pre)dugo čekanog arhiva, u prostoru Komunalnog uskoro Pevex?

Tvrtka Pevex definitivno dolazi u Križevce, a prema još uvijek nepotvrđenim informacijama, novi prodajni centar otvorit će u prostoru Komunalnog poduzeća u Grdenićevoj ulici, u istom onom u kojem je do 2017. radila prodavaonica trgovačkog lanca Billa i u istom onom u koji je, kako se očekivalo, trebao useliti Državni arhiv. Je li poslovni prostor iznajmljen, pitali smo direktora Komunalnog poduzeća Martina Kozjaka još početkom listopada kad je poduzeće na svojim stranicama objavilo da na istoj adresi iznajmljuje dvorište površine 650 četvornih metara te priručno skladište, nakon ranije objavljenog natječaja za najam poslovnog prostora.

“S obzirom da je postupak natječaja, tj. pregleda i ocjena ponuda u tijeku, do eventualnog potpisa ugovora o zakupu, nažalost ne možemo davati nikakve informacije po tom pitanju“, odgovorio je Kozjak 11. listopada, na dan kad su se otvarale pristigle ponude za dvorište i skladište. Ni Pevex još nije potvrdio na kojoj lokaciji će biti njihova trgovina, no s obzirom na to da su već objavili natječaj i od početka studenog zapošljavaju četiri blagajnika, četiri skladištara i vozača, jasno je da već imaju osiguran prostor, odnosno da neće graditi novi. Slično su napravili i u drugim sredinama, a prema lanjskim najavama tadašnjeg predsjednika Uprave Pevexa Jurice Lovrinčevića u medijima, Pevex se okreće otvaranju manjih trgovačkih centara u manjim gradovima.

“Nećemo više ići na veće formate kakvi su, primjerice, naši centri u Zagrebu, već na centre srednje optimalne veličine“, rekao je Lovrinčević. U posljednje dvije godine toj tvrtki porasli su prihodi, dobit, broj zaposlenih i prosječna plaća, a pozicionirali su se kao lideri na tržištu maloprodaje neprehrambene robe u, zasad, 26 prodajnih centara.

Potvrde li se informacije da će se njihov 27. centar useliti u Grdenićevu 7, priča o Državnom arhivu opet se vraća na početak, ako se ikad i pomakla dalje od njega. Naime, nakon gotovo 14 godina od njegovog osnivanja, arhiv u Križevcima postoji samo na papiru. Križevci su dosad ponudili već dvije lokacije, Ministarstvo ih je odobrilo, ali nikad nije osiguralo novac za zapošljavanje ljudi i stvarno pokretanje arhiva.