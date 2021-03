Tko je arhivirao križevački arhiv?

Državni arhiv u Križevcima Vlada RH osnovala je pred 13 godina, imenovala je i v.d. ravnatelja, ravnatelj je donio statut, ali Križevci arhiv još uvijek – nemaju. Grad je ispunio sve zahtjeve Hrvatskog arhivskog vijeća i o tome obavijestio Ministarstvo kulture i medija, tvrdi Ured gradonačelnika Marija Rajna, ali stvar se ne miče s mrtve točke.

“Grad je uputio nekoliko dopisa Ministarstvu kulture i medija u kojima smo ih obavijestili o stanju arhiva, no do odgovora ili sastanka još nije došlo. Posljednji dopis uputili smo prije samo nekoliko tjedana u kojem smo još jednom naveli da smo osigurali prostor, Gradsko vijeće je donijelo sve potrebne odluke i u gradskom Proračunu su osigurana sredstva za sufinanciranje uspostavljanja arhiva. Mi smo učinili apsolutno sve što je bilo moguće kako bi Državni arhiv u Križevcima počeo s radom, a sada je red na Ministarstvu kulture i medija da pokrene odgovarajuće korake radi osiguravanja sredstava za plaće i tehničko opremanje arhiva te rješavanje problematike s vršiteljem dužnosti ravnatelja Državnog arhiva u Križevcima“, odgovara Grad.

A nadležno Ministarstvo kulture i medija – šuti. Ne javlja se i ne odgovara na više upita koje smo im poslali. Pitali smo ih što se trenutačno događa s križevačkim arhivom, o kojem je ministrica Nina Obuljen Koržinek u Križevcima s gradskim vlastima razgovarala pred više od dvije godine. Tada je rekla da se samo čeka odluka Hrvatskog arhivskog vijeća.

Naime, s obzirom na to da je prostor na Strossmayerovom trgu, u kojem je planirano uređenje Državnog arhiva, još prije sedam godina bivša vlast prenamijenila za osnivanje Križevačkog turističkog centra, Grad je kao novu lokaciju predložio prostor u Grdenićevoj ulici. Stručno povjerenstvo Hrvatskog arhivskog vijeća prostor je još prije dvije godine pregledalo i odobrilo te predložilo da Vijeće podnese prijedlog Ministarstvu kulture za osiguranje sredstava za zaposlenike čim Grad Križevci usvoji službene dokumente relevantne za financiranje projekta. Dokumente su vijećnici usvojili, ali Ministarstvo i dalje ne raspisuje natječaje za zapošljavanje, niti osigurava sredstva za uređenje prostora, što je prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima obveza države. Ministarstvo kulture pitali smo jesu li sredstva osigurana i zašto još nitko nije zaposlen, no odgovor nismo dobili.

Vlasnik prostora koji je Hrvatsko arhivsko vijeće prihvatilo za smještaj arhivske građe je Komunalno poduzeće čija je Uprava, prema odluci skupštine, trebala sklopiti ugovor o zakupu prostora s Državnim arhivom u Križevcima.

“Sukladno odluci, ugovor je sastavljen, potpisan s moje strane i poslan na potpis v.d. ravnatelju Državnog arhiva u Križevcima. On nije preuzeo poštu i potpisao ugovor pa je kontaktiran telefonom i ponovno mu je poslan kompletan dopis s odlukom i ugovorom. No, i nakon ponovnog slanja, pošta nam se vratila uz obrazloženje da nije preuzeta“, rekao nam je direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak. Sredstva za sufinanciranje uspostave arhiva osigurana su u gradskom proračunu, međutim mogu se koristiti tek nakon sklapanja ugovora o zakupu između Komunalnog i arhiva i potom ugovora o prijenosu sredstava između Grada i arhiva. Vršitelj dužnosti ravnatelja arhiva Ivan Peklić tvrdi pak da nije on taj koji treba potpisati ugovor.

“To mora biti ugovor između Grada i najmodavca, a ne arhiva. Arhiv se nalazi na adresi Strossmayerov trg 5, a ne u Grdenićevoj ulici tako da je besmisleno plaćati najam za prostor u kojem se arhiv ne nalazi“, objašnjava Peklić. Doduše, najmanji je problem zatražiti promjenu adrese u registru trgovačkog suda, tim više jer arhiv nije postojao niti na adresi Strossmayerov trg 5. Međutim, veći problem je u tome što niti v.d. ravnatelja od Ministarstva ne dobiva konkretne informacije o pokretanju križevačkog arhiva.

“Zadnji moj dopis je bio 29, siječnja 2021. ministrici koja me je nakon toga nazvala i rekla da će se to rješavati kada se donese strategija razvoja arhiva u Hrvatskoj“, kaže ravnatelj.

I Grad je uputio nekoliko dopisa Ministarstvu kulture i medija i obavijestio ih o dosad učinjenim koracima, no do odgovora ili sastanka još nije došlo. “Posljednji dopis uputili smo prije samo nekoliko tjedana, od njih nismo dobili povratnu informaciju“, potvrdila je gradska vlast.

Zašto u 13 godina priča oko pokretanja Državnog arhiva u Križevcima nije došla dalje od korica i stoji na mjestu, za koje danas nismo ni sigurni gdje je? Je li ovo još jedna tipična hrvatska birokratska priča u koju se umiješala politika? Postoji li u Križevcima arhiv ili ga nema jer se, prema važećem Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima, arhiv može osnovati ako je osiguran potreban radni i spremišni prostor te odgovarajuća oprema, osiguran rad stručnog arhivskog osoblja te ako su osigurana novčana sredstva za osnivanje, početak i rad arhiva? Od svega toga, jedino je prostor osiguran, a sve ostalo za što Zakon obvezuje državu, nije ispunjeno.

Grad tvrdi da od arhiva ne odustaje, ali prostor ne može propadati. Direktor Kozjak sredinom ožujka sazvao je novu skupštinu Komunalnog poduzeća na kojoj je odlučeno da se prostor komercijalno iznajmi do daljnjega, odnosno do kad Ministarstvo ne odluči što će s arhivom.