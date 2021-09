Radionica bilikuma – izradite domaću kupicu za domaću kapljicu

Primi bratec kupicu pak nazdravi zdravicu – kaže pjesma, a Križevčani su dobri domaćini pa svoje goste dočekuju s velikim kupicama punima dobrog vina. Ovdje se piće dobrodošlice ne nudi u malim čašama, već se ispija iz bilikuma, posebne posude koju čine tri međusobno spojena vrča pa se gost mora vraški potruditi da ispije toliko vina. Naziv dolazi od njemačke riječi willkommen, odnosno dobrodošao. Nekad je svaka križevačka kuća koja je držala do sebe obavezno imala bilikum, a domaćini su svoje goste dočekivali uz poseban obred ispijanja vina.

Ove godine Gradski muzej Križevci na Spravišču organizira radionicu izrade bilikuma koju će, za sve koji se žele upustiti u izradu bilikuma od gline i provesti nekoliko sati u druženju, voditi profesorica likovne kulture i dizajnerica keramike Kristina Vuković.

“Ideja je da nema nekih formalnih ograničenja tako da su radionice namijenjene svim uzrastima i ne treba prethodna prijava. Ipak je to Spravišče, pa sam pretpostavila da se ljudi neće dugo zadržavati. A opet, ako netko zbilja želi oblikovati bilikum, trebat će dosta vremena i doći na početak radionice“, najavila je profesorica Vuković.

Sav materijal i pribor osigurali su organizatori, dok polaznici imaju zadatak biti kreativni i prikladno se obući kako se ne bi uprljali budući da se radi s pravom glinom. Izrađeni bilikumi ostat će u muzeju i ako koji uspije, kada se posuši, ide na pečenje. Predviđene su dvije radionice i to u petak od 10 do 13 sati i u subotu od 17 do 20 u atriju Likovne galerije Gradskog muzeja na Nemčićevom trgu.