Dr. Vadla: Cjepivo je najbolja zaštita, novi punkt u Križevcima idući vikend

Epidemiološko stanje u našoj županiji trenutačno je stabilno i bez žarišta, no bolest je još prisutna i situacija se brzo može promijeniti, rekla je jučer ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla na sastanku županijskog Stožera civilne zaštite. Prema zadnjim podacima HZJZ-a, u našoj je županiji do prošlog vikenda cijepljeno manje od 32 posto građana i lošiji smo od prosjeka Hrvatske. Do jučer se ta brojka nešto povećala i epidemiolozi pozivaju građane da se odazovu javnim pozivima na cijepljenje.

“Važno je da se cijepimo i budemo svjesni kako je to najbolja zaštita od bolesti koja je još prisutna. Otvorili smo sva moguća vrata našim građanima, od cijepljenja kod obiteljskih liječnika, u COVID ambulanti pa do velikih punktova“, rekla je dr. Vadla i dodala kako će se, s obzirom na interes, subotom u COVID ambulanti cijepiti samo cjepivom tvrtke Janssen, koje se daje u jednoj dozi. Novi punktovi za masovno cijepljenje otvoreni su danas u Koprivnici i Đurđevcu, dok će se u Križevcima organizirati u nedjelju 8. kolovoza.

“Pozivam naše sugrađane da se odazovu, ali i da se pridržavaju svih epidemioloških mjera, posebice onih koje se tiču većih okupljanja kako bi epidemiološko stanje i dalje ostalo dobro“, apelirao je načelnik Stožera Ratimir Ljubić.

Ravnatelj OB Koprivnica Mato Devčić i ravnateljica županijskog Zavoda za hitnu medicinu Mirjana Hanžeković poručili su da njihove ustanove funkcioniraju bez ikakvih poteškoća, a predstavnica županijskog Doma zdravlja Biserka Zlatar pozvala je građane koji su u izolaciji da ne dolaze u ordinacije kod liječnika obiteljske medicine već da se svojim liječnicima obraćaju telefonskim putem kako ne bi ugrožavali zdravlje ostalih pacijenata.