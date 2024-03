[FOTO] Bibliobus slavi rođendan na svom prvom stajalištu

Prva mala pokretna knjižnica u Hrvatskoj pred petnaest je godina, točno 26. veljače 2009., krenula na svoju prvu vožnju, a knjižničar i vozač bibliokombija Igor Kuzmić prve je knjige dostavio Područnoj školi Vojakovački Osijek, gdje ga je dočekalo desetak veselih učenika s učiteljem Tihomirom Plešom. Baš ondje danas je proslavljen petnaesti rođendan bibliobusne službe Gradske knjižnice „Franjo Marković“ jer je od tamo sve i krenulo. Naime, upravo se učitelj Tihomir najviše zalagao za pokretanje bibliobusne službe kako bi stanovnici malih mjesta Kalničkog prigorja dobili pristup knjižničnim uslugama. Učitelji područnih škola godinama su osobno posuđivali knjige iz Gradske knjižnice za svoje učenike, nosili torbe, brinuli o knjigama i na vrijeme ih vraćali, prisjetila se ravnateljica knjižnice Marjana Janeš-Žulj.

“Uspostavom bibliobusne službe knjižnica je došla na njihov prag, a učenici su postali pravi članovi knjižnice, kao i oni u gradu, koji mogu osobno birati što im se sviđa. Nikad neću zaboraviti velike začuđene oči djece kada su prvi put vidjeli našu malu pokretnu knjižnicu i njihovu radost i oduševljenje što su mogli uzimati i listati slikovnice, knjige o životinjama, priče“, rekla je. A danas knjižničar Igor u Vojakovački Osijek dolazi redovito – svake druge srijede u 9:30.

“Ovo je sad komocija. Djeca sama biraju što žele čitati, jasno uz lektiru za koju se uvijek dogovorimo unaprijed. Stvorila se navika i djeca sad knjige posuđuju i u srpnju kad nema nastave a Igor i dalje dolazi s novim štivom“, kaže učitelj Pleša koji prekida sat kad bibliobus parkira pred školom jer se učenici sjure na prozor i čekaju dopuštenje da odu posuditi knjige. Budući da u malim mjestima mnoge pozitivne promjene kreću upravo iz škola, putujuća knjižnica aktivirala je cijelo mjesto i potaknula odrasle da posuđuju knjige i čitaju. Naručuju se raznovrsne knjige, popularni naslovi, kuharice, ljubići….. Učitelj u ovu područnu školu, koja spada pod OŠ Ljudevita Modeca, putuje iz Križevaca, ali s obzirom na to da je ovdje već tridesetak godina, ovu sredinu doživljava svojom. “Za svoje selo Vojakovački Osijek mogu reći da je jako dobro prihvatilo bibliobus, ljudi su to jedva dočekali. Bibliobus ih okuplja jer kad dođu posuditi knjigu onda se i druže, može se osjetiti to zajedništvo i uvijek je pozitivna atmosfera“, otkrio nam je učitelj.

Križevačka pokretna knjižnica od ove godine ima novo vozilo koje obilazi 36 stajališta u malim mjestima koja nikad nisu imala knjižnicu: Bočkovec, Gregurovec, Miholjec, Carevdar, Majurec, Cirkvena, Đurđic, Glogovnica, Vojakovac, Sveti Petar Čvrstec, Kalnik, Sveti Petar Orehovec, Sveti Ivan Žabno i mnoga druga. Bibliokombi stoji obično kod trgovine, vrtića ili kod škole, to mještani već znaju i njegove usluge koristi više od 900 članova, djece i odraslih.

“Vjerujemo da smo projektom bibliobusne službe doprinijeli boljitku života ljudi u ovom ruralnom području, da smo doprinijeli poticanju čitanja, ljubavi prema knjizi, obrazovanju, informiranosti i donosili radost na lica djece i odraslih. Tako ćemo i dalje. Zahvaljujući križevačkoj i koprivničkoj bibliobusnoj službi svi dijelovi naše županije pokriveni su knjižničnim uslugama“, kaže ravnateljica Janeš-Žulj. Na rođendansku proslavu uz čestitke svima koji doprinose razvoju kulture čitanja u manjim sredinama, došli su zamjenik župana Ratimir Ljubić, ravnatelj OŠ Ljudevita Modeca Tomislav Bogdanović, knjižničari i roditelji učenika, a svi učenici škole, njih petero od drugog do četvrtog razreda, izveli su program s pjesmama i recitacijama koje su uvježbali s učiteljem Tihomirom.