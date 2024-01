Do besplatnog cjepiva protiv rotavirusa samo u pedijatrijskoj ambulanti

Roditelji s prebivalištem na području Križevaca od ove godine mogu cijepiti novorođenčad protiv rotavirusa na trošak Grada, priopćile su nedavno gradske službe. Riječ je o cjepivu protiv najčešćeg uzročnika crijevnih infekcija kod djece i cijepljenje je na dobrovoljnoj bazi. Najavljeno je da će se ono osigurati za sve koji to žele i imaju prebivalište na području Križevaca.

“Informacija oko financiranja cjepiva protiv rotavirusa je točna. Nabavu cjepiva financira Grad Križevci, no procedura nabave cjepiva ide kroz Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Cjepivo dostavljamo u naše dvije specijalističke ordinacije za zdravstvenu zaštitu djece u Križevcima, a liječnice obavljaju daljnju proceduru cijepljenja djece sa područja grada“, odgovorila nam je ravnateljica Doma zdravlja Mirjana Hanžeković.

Doznajemo da su ipak neki roditelji dobili privatne recepte s kojima su morali kupiti cjepivo, a dvije doze, provjerili smo u ljekarni, koštaju oko 120 eura po djetetu. Znači li to da cjepivo još nije dostavljeno ambulantama i hoće li se refundirati novac roditeljima koji su ga kupili, pitali smo u Domu zdravlja. “Refundaciju kroz privatne račune za cjepivo ne možemo raditi. Pitanje je ispunjavaju li uvjete prebivališta na području grada Križevaca pa je radi toga izdan recept za kupnju u ljekarni. Previše je elemenata da bih mogla točno odgovoriti na vaš upit“, kaže ravnateljica Hanžeković.

Na cjepivo ima pravo sva novorođenčad s prebivalištem u Križevcima, no nisu svi upisani kod križevačkih pedijatrica. Kako će to pravo ostvariti djeca koja nisu pacijenti pedijatrijske ambulante u Križevcima – jutros smo tražili objašnjenje u Gradu koji je sufinanciranje najavio još lani u studenome. Do zaključenja teksta odgovor još nismo dobili, no objavit ćemo ga naknadno.