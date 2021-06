Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1333

Dr. sc. Dražen Balen i Jasna Kranjec na 5. Hrašćinskom astru 24. lipnja 2021. (foto R. Matić)

Uoči Dana asteroida u Temi Krugova slušamo prvih petnaestak minuta predavanja geologa Dražena Balena na 5. Hrašćinskom astru, 24. lipnja ove godine, pod naslovom Meteoriti – svemirski glasnici podzemlja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Hana i Janko: I slučaj odlutale pidžame Nives Madunić Barišić, knjiga za mlade je Velike ideje: Književnost Emice Calogjere Rogić, na odjelu beletristike Vrtlog Yrse Sigurdardottir, a na stručno-znanstvenom odjelu 10 000 milja Amerikom Ivana Bertoka.



Na današnji datum rođeni su Antoine de Saint-Exupéry, Ray Harryhausen, Giacomo Leopardi, Petar Kočić, Robert Schuman, Oriana Fallaci i Darko Glavan, utemeljena je Nobelova nagrada, umrli su Ivan Rendić, Paul Klee, Katherine Hepburn i Stipe Šuvar.



U Vijestima Krugova saznajemo da je otkrivena za nas nova izumrla ljudska vrsta, da je izložena Rebrandtova Noćna straža u izvornoj veličini, da je koronavirus harao i prije više od 20 tisuća godina, a pratimo i zbivanja na području križevačke kulture i na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo skorašnje predavanje Ante Radonića u Križevcima, približavanje velikog kometa i Kineze u svemiru.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Georga Friedricha Händela, Ignacyja Jana Paderewskog, Bernarda Herrmanna, Davida Bowieja i Micka Jaggera, grupa The Marshall Tucker Band, Santana i The Mamas & The Papas.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1333 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 29. lipnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!