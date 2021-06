Pruga zvana odgoda

Već je otpala naljepnica kojom je netko htio prekriti datum 27.02.2020. do kad su trebali biti gotovi svi radovi na pruzi između Dugog Sela i Križevaca, a pruge još nema. Doduše pojedini su kandidati za križevačkog gradonačelnika uoči izbora govorili da je drugi kolosijek stigao do nas pa smo nadomak Zagrebu, ali to nije istina. Gledajući niz prugu i iz perspektive korisnika vlaka – metropola Križevčanima nikad nije bila dalja. Svi koji smo putovali željeznicom s nostalgijom se sjećamo linija koje su nas do glavnog zagrebačkog kolodvora dovozile za četrdesetak minuta. Danas nema vožnje ispod sat vremena, brojne linije su ukinute i presjedanje u autobuse postalo je rutina. Još početkom 2016. uvjeravali su nas da ćemo za tri godine putovati brže, točnije, češće i komfornije pa su mnogi od nas, kao ulog za budućnost, stisnuli zube i prilagodili se novonastalom režimu vožnje. A onda su ispričavanja zbog kašnjenja na posao postala svakodnevna, “privremeni” režim otegnuo se na već šestu godinu i rješenje se nametnulo samo – dogovoriti se s ekipom i putovati automobilom.

Izgradnja 36 kilometara pruge od Dugog Sela do Križevaca, vrijedna oko 1.5 milijardi kuna s novim kolodvorima, mostovima, nadvožnjacima i dva kolosijeka, trebalo je biti najveće ulaganje u željeznicu u posljednjih sto godina. Osim toga, 85 posto iznosa plaća Europska unija. No izvođač radova je hrvatski konzorcij kojeg čine Dalekovod, DIV i Zagreb Montaža, a prema informacijama Jutarnjeg lista izvođač je HŽ Infrastrukturi nedavno uputio novi, već drugi plan izvršenja radova u kojem se navodi da bi radovi trebali završiti u ljeto 2023. godine, tri i pol godine nakon ugovorom predviđenog roka za završetak. Prijedlog je prihvaćen, no izvođači od HŽ Infrastrukture ne mogu potraživati nikakva financijska obeštećenja zbog produljenja roka.

Prvi rok bio je kako i piše na tabli na križevačkom kolodvoru: veljača 2020. godine. Kada taj rok nije mogao ispoštovati, konzorcij je od HŽ Infrastrukture zatražio produžetak za 700 dana i oko 60 milijuna kuna naknade zbog prolongiranja roka. Odobrena su 404 dana i taj je rok istekao u ožujku ove godine. Jutarnji list navodi da će HŽ Infrastruktura zbog toga od izvođača tražiti naplatu garancije u visini od pet posto vrijednosti ugovora, što iznosi 62 milijuna kuna. No dnevnik navodi da njihovi sugovornici povezani s projektom nisu preveliki optimisti kad je riječ o završetku projekta do novog predviđenog roka. Prema njihovim riječima, kako bi radovi završili za dvije godine, konzorcij bi u kratkom vremenu morao angažirati velik broj inženjera i uložiti velika financijska sredstva, a to se čini gotovo nemoguće.

Ako novi rok ne bude ispoštovan, Hrvatskoj prijeti i opasnost da Europska komisija zatraži povrat sredstava uloženih u projekt. Komisija zahtijeva da se dionica od Dugog Sela do Križevaca završi do kraja 2023., u protivnom će Hrvatska morati vratiti neutrošena sredstava i projekt dovršiti sama. A ako se pruga miče puževim korakom dok nas pritišće Europa, pitanje je hoće li se uopće micati ako ćemo je morati završiti sami.