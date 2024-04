Međunarodno natjecanje – u Križevce stižu orkestri i komorni sastavi

Nakon već uhodanog Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus, Križevci su od ove godine domaćin još jednom natjecanju pod Sonusovom kapom na kojem će se predstavljati komorni sastavi i orkestri. Međunarodno natjecanje komornih sastava i orkestara Sonus trajat će dva dana, 27. i 28. travnja, a za to vrijeme će glazba odzvanjati i gradskim ulicama i trgovima. Natjecatelji će u glazbenim povorkama prolaziti gradom, a revijalni koncert sudionika najavljen je za nedjelju 28. travnja u 12 sati ispred Glazbene škole. Natjecateljski dio održavat će se u velikoj dvorani Hrvatskoga doma i Koncertnoj dvorani Glazbene škole Alberta Štrige i to u četiri discipline: mali komorni sastavi duo i trio, mali komorni sastavi – kvartet i kvintet, veliki komorni sastavi – od 6 do 12 članova i Orkestri – više od 12 članova, koje su podijeljene po dobnim kategorijama.

I Križevčani će za to vrijeme moći uživati u sjajnoj glazbi jer su za obje festivalske večeri najavljeni Koncerti pod zvijezdama, na ljetnoj pozornici kraj zvjezdarnice. U subotu 27. travnja nastupa virtuozni trio Ethno Blues Classical, križevački dinamični alternative pop duo Kids from the Sky te križevačko-zagrebački alternativni rock bend Flaner. U nedjelju će nastupiti Festivalski orkestar Sonus sastavljen od Gradskog tamburaškog orkestra i Gradskog puhačkog orkestra Križevci, a izvest će klasične melodije poput uvertire iz Figarovog pira, Ode radosti, Vivaldijeve Zime i Plesa sa sabljama, preko glazbe iz filmova i poznatih hitova koje će uz orkestar otpjevati zvijezde showa The Voice Martin Kosovec i Marko Vukić. Uz orkestar će još nastupiti solist na bisernici Fran Brleković, solist na pisaćoj mašini Lovro Baričević te Dječji zbor križevačke Glazbene škole.

Ulazak na sve koncerte je besplatan. Organizatori projekta su Gradski tamburaški orkestar Križevci, Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci uz partnere Grad Križevce, Pučko otvoreno učilište Križevci, Destinacijsku agenciju Križevci, Gradski puhački orkestar Križevci, Astronomsku udrugu Perzeidi, Udrugu P.O.I.N.T. i Gradski muzej Križevci.