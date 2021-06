Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1330

Hrašćinski astro – obilježavanje 270. obljetnice Meteorita Hrašćina (foto Andrej Dundović, 22. svibnja 2021.)

U Temi Krugova donosimo reportažu s otvaranja 5. Hrašćinskog astra, festivala koji u četrdesetak dana, od 21. svibnja do Međunarodnog dana asteroida, 30. lipnja, raznim programima obilježava 270. obljetnicu pada Meteorita Hrašćina, 26. svibnja. Dana 22. svibnja u Sportskoj dvorani u Trgovišću otvorena je izložba Od fotografije do monografije, u Kuriji Njeguš predstavljena je monografija o hrašćinskom meteoritu autorice Tatjane Kren u kojoj je nekoliko stranica posvećeno i Meteoritu Križevci, a navečer je delegacija Križevačke astronomske udruge Perzeidi uz prigodno predavanje i prezentaciju u Sportskoj dvorani u Trgovišću predstavila Meteorit Križevci.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Rosica i fazan i druge priče Tamare Bakran, knjiga za mlade je Gustl: Ilustrirana biografija Antuna Gustava Matoša Tomislava Zagode, na odjelu beletristike Godina kuge Daniela Defoea, a na stručno-znanstvenom odjelu Sedam tipova ateizma Johna Graya.



Na današnji datum rođeni su Frank Whittle, Henry Faulds, Ivica Bednjanec, Vladimir Becić, Marilyn Monroe i Morgan Freeman, Džingis-kan osvojio je Peking, objavljeni su Cvjetovi zla, započeo je radom CNN, umrli su Helen Keller, Emanuel Vidović i Drago Ivanišević.



U Vijestima Krugova saznajemo da je umro jedan od autora crtane serije Gustav, da je radijska drama o spašavanju ljudi s Titanika dodijeljena glavna nagrada Marulić, da je Staza željeznog doba Podunavlja dobila certifikat Kulturne rute Vijeća Europe, da je otvorena izložba radova Ede Murtića, a pratimo i zbivanja na projektu Future Hub Križevci.



U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo snimku oblaka na Marsu, da je svemirski otpad pogodio Međunarodnu svemirsku stanicu, da je otkriven prirodni akcelerator u središtu naše galaksije, da se kineski rover kreće po Marsu, da su Kinezi 100 sekundi održavali u radu umjetno Sunce, da je bila pomrčina Mjeseca ali ne kod nas i da će biti pomrčina Sunca ali kod nas zanemariva.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Ludwiga van Beethovena, Mihaila Glinke, Ricka Wakemana, Plastic Ono Banda, The Beatlesa, te pjevanje Ibrice Jusića na tekst Zvonimira Goloba.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1330 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 1. lipnja od 17 sati, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!