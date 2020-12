Čelik do veljače stanuje u muzeju

Čelika više nema, ali njegova ostavština preseljena je u Likovnu galeriju Gradskog muzeja Križevci i od danas je javnost može pogledati. Izložba “Od cehova do Čelika i nakon” obuhvaća povijest i povijesnu građu vezanu za obradu željeza u Križevcima od cehovskih udruženja sve do Strojoremonta i “uspona i pada” jednog od najmoćnijih industrijskih divova svog vremena – tvornice Čelik Križevci.

“Teško mi je gledati sve ove slike, pehare, nagrade. U Čeliku sam radio 25 godina i tamo je ostao dio mog života. Ova izložba me podsjetila na sve te ljude s kojima sam se družio, živio i radio”, otkrio nam je Dragutin Sokač koji se uz mnoge bivše Čelikovce odazvao pozivu Gradskog muzeja i pomogao u prikupljanju materijala za izložbu. No osim izlaganja doniranih i posuđenih predmeta, izložba je podsjetnik na neka drukčija vremena u ne tako dalekoj povijesti.

Od mladosti kojoj nije ništa trebalo, do stanova i kuća, ambulante, društvene prehrane, sporta. Od 80 kvadrata u radionici škole do temelja nove moderne tvornice. To je naš put, to smo mi, radnici Čelika” – napisano je na poleđini knjige „Kako se kalio Čelik“, objavljene povodom dvadesete obljetnice osnutka ove križevačke tvornice. Upravo je ta publikacija i pokretač izložbe.

“Ona je i dandanas najbolji svjedok nastanka i razvoja Čelika sve do početka kriznih 1980-ih. Tekstovima na izložbi predočena je povijest tvrtke, ali što je još važnije i uloga Čelika u društvenom životu Križevaca i njegovih stanovnika”, rekla je ravnateljica Gradskog muzeja Tea Hatadi na otvorenju izložbe.

Od brojnih izloženih muzejskih eksponata svakako vrijedi istaknuti cehovsku zastavu Velikog ceha iz 1859., nedavno restauriranu u Gradskom muzeju Varaždin. Razvoj cehova obradio je Ozren Blagec, dok su kao stručni suradnici na izložbi pomogli Jelka Vukobratović i Sandro Novosel koji su kulturološki i sociološki obradili razdoblje najveće Čelikove slave, preko njegovog raspada sve do danas. Kao dio izložbe predstavljena su djela suvremenih umjetnika koji su se bavili ili se bave temom industrije i radništva, te radovi križevačkih autora “Čelikovaca”.

Čitav projekt podsjeća na šezdeset godina od osnutka Čelika i trideset od njegovog raspada, zamišljen je kao mjesto koje će privući nove generacije i okupiti bivše Čelikovce, no zbog trenutačne epidemiološke situacije nemoguće je održavati veća okupljanja pa su konferencije i predavanja odgođeni. Izložba je otvorena u Likovnoj galeriji od ponedjeljka do petka od 10 do 13 te od 17 do 19 sati, a može se pogledati do 1. veljače iduće godine.