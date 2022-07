Učenici iz Svetog Petra Orehovca napokon dobili sportsku dvoranu

Nakon više od 50 godina nastave tjelesnog odgoja po školskim hodnicima, brojnih obećanja političara, u srijedu je na Dan općine Sveti Petar Orehovec napokon otvorena školska sportska dvorana. Otvorio ju je župan Darko Koren koji ju je obećao još 2005. kad je, kao zamjenik župana i predstavnik osnivača škole, otvarao neke radove u mjestu. Kasnije je Županija dala sredstva za projekt i svu dokumentaciju, izdana je i građevinska dozvola koja je u međuvremenu i istekla. Nova dvorana izgrađena je u sklopu zajedničkog programa Županije i pet općina, s ova u Sv. Petru Orehovcu vrijedna je više od 21 milijun kuna koje su zajednički, uz kreditno zaduženje, financirali Općina i Županija.

“Mnogi su sumnjali u projekt, ali nečija sumnja nekome je poticaj za još bolji rad“, poručio je župan. Izvođač radova bila je tvrtka Radnik, a dvorana je površine 2660 četvornih metara, ima tribinu s 500 sjedećih mjesta i opremljena je suvremenom sportskom opremom. Učenici, nastavnici i mještani dvoranu su dugo čekali, a nadaju se da će probuditi i društveni život mještana.

Unatoč minimalnim uvjetima za rad u hodniku, učenici su sa svojim nastavnikom Sašom Šikićem ostvarili sjajne i vrlo zapažene sportske rezultate. Na državnom natjecanju iz košarke 2016. osvojili su 3. mjesto, zatim nekoliko 3. mjesta na najprestižnijem kros natjecanju u Hrvatskoj – Krosu Sportskih novosti.

“Očekivanja većine su naravno da sportski rezultati moraju biti još bolji. No, ja se ne bih u potpunosti složio s time. Sigurno da će uvjeti za rad biti bolji, što je trenutno najbitnije. Ali, ona snaga, volja i trud koju su učenici ulagali za dosadašnja natjecanja, baš zato što nismo imali idealne uvjete, će se teško nadmašiti. Vjerujem da će nadređeni imati sluha i da će uskoro krenuti i neki treninzi, posebno za one najmlađe. Nadam se da će sada to sve skupa krenuti u jednom lijepom, zdravom, i sportskom smjeru, te da će svi mještani biti sretni i zadovoljni, a naravno posebno naši najmlađi sportaši“, rekao je za naš portal profesor Šikić koji ovog ljeta s učenicima nestrpljivo čeka novu školsko-sportsku godinu.