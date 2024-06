[FOTO] Županija nagradila najuspješnije učenike i mentore

Županija je prošli tjedan nagradila najuspješnije učenike i mentore koji su na državnim natjecanjima osvojili jedno od prva tri mjesta, a među njima i križevačke đake i nastavnike iz osnovnih i srednjih škola. Tijekom školske 2023./2024. godine u županiji su provedena 22 županijska natjecanja u znanju te 12 sportskih natjecanja na kojima je sudjelovalo 1622 učenika i 425 mentora. Na državna natjecanja ukupno je pozvan 151 učenik/ekipa, a za one koji su ostvarili najbolje rezultate iz županijskog je proračuna izdvojeno ukupno 13.760 eura.

Župan je nagradio 12 učenika koji su osvojili prva mjesta u pojedinačnoj konkurenciji, 11 učenika koji su osvojili druga mjesta u pojedinačnoj konkurenciji, osam učenika koji su osvojili brončano mjesto. Također nagrade je dobilo i deset ekipa koje su osvojile prvo, drugo ili treće mjesto u ekipnoj konkurenciji. Nagradio je i 32 mentora i učenicu koja je osvojila brončanu medalju na međunarodnom natjecanju.

Svima je čestitala pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek uz nadu da će dobivene nagrade biti poticaj za ubuduće te da će i u narednim godinama ovako promovirati svoju županiju.

“Uloga Županije je osigurati vam najbolje uvjete za rad i postizanje ovako sjajnih rezultata. Razlika između nas i onih naprednih s kojima smo se uvijek uspoređivali u europskom smislu, drastično se smanjila, no to je put koji nema kraja i na kojem moramo ustrajati. Županija je u posljednjih nekoliko godina uložila mnogo u školsku infrastrukturu, od dvorana do CEKOM-a i sportskih igrališta. To dokazuje da zaista smatramo kako je obrazovanje temelj našeg društva“, poručio je župan Koren te čestitao svim nagrađenima i zahvalio obrazovnim djelatnicima – ravnateljima i mentorima koji vrijedno i marljivo rade svoj posao.