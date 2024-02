Nacionalni muzej moderne umjetnosti gostuje u Likovnoj galeriji

Nakon izložbe grafika Križevčanina Marijana Detonija, koja je ostvarena zahvaljujući suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt iz Zagreba, naš Gradski muzej večeras, 22. veljače u 18 sati u Likovnoj galeriji otvara novu izložbu “Otkrivena drugost”, kustosice Marte Radman. Predstavit će djela iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti iz Zagreba više autorica i autora, među kojima su Miroslav Kraljević, Goranka Vrus Murtić, Ivan Sabolić, Anabel Zanze, Oscar Nemon, Valerije Michieli, Zvonimir Lončarić, Vera Fischer, Dimitrije Popović, Milivoj Uzelac, Sava Šumanović, Nives Kavurić – Kurtović, Oskar Herman, Neda Miranda Blažević – Krietzman, Ana Opalić, Sonja Kovačić – Tajčević, Anka Krizmanić, Vlasta Delimar, Renata Vranyczany Azinović, Ivan Kožarić, Milena Lah, Žanić Vlasta te djela Jelke Struppi-Wolkensperg, Naste Rojc, Paule Kiepach-Nestoroff, Peppina Wieternika iz Umjetničke (likovne) zbirke Gradskog muzeja Križevci.

Budući da je Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu zatvoren do 2026. zbog obnove, projekt gostujućih izložbi poput ove u Gradskom muzeju Križevci pridonosi umrežavanju kulturnih institucija i predstavljanju muzejskih zbirki izvan matičnog sjedišta.

“Intencija je ponuditi neka od mogućih čitanja predstavljenih djela. Naša percepcija oblikovana je onim što smo naučili prepoznavati, stoga je ključno neprestano preispitivati i širiti perspektivu. Čineći to, možemo otkriti alternativna tumačenja koja obogaćuju naše razumijevanje umjetnosti unutar različitih kulturnih okvira, nadilazeći puko estetsko uvažavanje. Aktualizacijom povijesnih fragmenata drugosti izložba izaziva ograničenja koja nameće modernistička paradigma povijesti umjetnosti i poziva na kritičko promišljanje“, objašnjava autorica izložbe Marta Radman. U izloženim djelima, dodaje, razotkrivamo i čitamo društvene preduvjete, autocenzuru umjetnika i značaj rodnog i spolnog identiteta u stvaralačkom izričaju, kroz problematiku feminizma, dekolonizacije te rodne i LGBTQI+ teorije. Izložba će se moći razgledati do 16. ožujka radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 19 te subotom od 10 do 12 sati. Ulazak je besplatan.