Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1306

U Temi Krugova slušamo snimku prve polovice početne konferencije projekta Future Hub Križevci u kojem surađuju Udruga P.O.I.N.T., Grad Križevci, Pučko otvoreno učilište i Križevačka astronomska udruga Perzeidi. Konferencija je održana prošloga četvrtka, 10. prosinca.

Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kako muzej živi? Ondřeja Chrobáka, Rostislava Koryčáneka i Martina Vaněka, knjiga za mlade je Zimnik Terryja Pratchetta, na odjelu beletristike Preobrazbe: Roman Tone Peršaka, a na stručno-znanstvenom odjelu Nerazumbno ponašanje: Stvaranje bihevioralne ekonomije Richarda H. Thalera.

U Vijestima Krugova saznajemo da su umrli Nikola Novosel Miško, David John Moore Cornwell, da je kompleks groblja Mirogoj među 12 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u Europi, da je u belgijskoj gradskoj vijećnici sasvim slučajno otkriveno barokno remek-djelo.

Na današnji datum rođeni su Neron, Lucije Ver, Alexandre Gustav Eiffel, Antoine Henri Becquerel, Ludvig Lazar Zamenhof, Niels Ryberg Finsen, Henri Matisse i Friedensreich Hundertwasser. Napoleonovo tijelo preneseno je u Pariz, Walter Mittelholzer preletio je preko Mt. Kilimanjara, ubijen je Bik Koji Sjedi, James Naismith izumio je košarku, održana je premijera filma Gone With the Wind, zatvorena je nuklearna centrala u Černobilu, kosi toranj u Pizi ponovo je otvoren za posjetioce, u distribuciji se pojavljuje film Million Dollar Baby. Umrli su Johannes Vermeer (van Delft), Wolfgang Pauli, Paul Lévy i Blake Edwards.

U Svemirskom kutku govorimo o godišnjicama nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i o aktualnim događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo upravo prošlu potpunu pomrčinu Sunca, da je Kina lansirala dva satelita za otkrivanje gravitacijskih valova, te predstojeću veliku konjunkciju Jupitera i Saturna 21. prosinca, na dan astronomskog početka zime.

U Zanimljivostima spominjemo namirnice koje se nikada ne kvare, pa ne se moramo osvrtati na rok trajanja, a emisija završava nekim poučnim mislima Walta Disneya koji je umro na datum ove emisije.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Gioachina Rossinija, Antonina Dvoráka, orkestra Glenna Millera, Neila Younga, Johnnyja Casha, Ibrice Jusića, grupa The Beatles, The Who i Prljavo kazalište.

Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1306 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 15. prosinca od 17 do 18:30 sati. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže!