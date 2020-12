Glasajte za Križevčane: ‘kids from the sky’ nominirani za najbolju pjesmu i iznenađenje godine u izboru portala Sound Report

Odlična je godina iza križevačkih ‘kids from the sky’, a sada je imaju priliku okruniti pobjedom u jednoj od kategorija portala Sound Report, koji bira najbolje s hrvatske glazbene scene. Konkretno, najbolji će se proglasiti u sedam kategorija – Legenda godine, Rock zvijer godine, Najopakiji reper godine, Pop princ/princeza godine, Album godine, Pjesma godine i Iznenađenje godine.

‘kids from the sky’ nominirani su u dvije katgorije- za najbolju pjesmu (Vatra) i iznenađenje godine.

Najbolje će odabrati publika, dok će se za nekoliko počasnih nagrada pobrinuti uredništvo Sound Report portala. Glasati u svakoj kategoriji možete na OVOM linku do 20. prosinca 2020. u 23 h.

‘kids from the sky’ je alternativni electro pop band koji dolazi iz Križevaca. Njihov rad počeo je 2017. godine kada su izdali svoju prvu pjesmu pod nazivom ‘Another World’, te je to prva pjesma kojom su predstavili svoj glazbeni stil. Začetnik kids from the sky je Teo Golub potpisuje sve tekstove, glazbu i produkciju njihovih pjesama, te je i glavni vokal ovog benda.

Glavna misija ‘kids from the sky’, čiji članovi su još Vedran Vlahović i Robin Petić iz Križevaca, je stvarati svoj glazbeni stil uz pomoć kojeg žele doprijeti do svih onih koji se mogu poistovjetiti s njihovim tekstovima i glazbom. Kako im i samo ime govori, oduvijek su se osjećali kao da dolaze iz nekog drugog svijeta, a njihovi tekstovi upravo iz tog razloga tematiziraju unutarnji nemir, borbu s nesigurnostima i osobnim strahovima i pokušaj nadvladavanja istih.