[FOTO] ‘kids from the sky’ osvojili međunarodnu nagradu za najbolji videospot novog izvođača

Singl s videospotom “Prolazna stvar” križevačkog electro-pop sastava “kids from the sky” dobitnik je nagrade za najbolji videospot novog izvođača na Muzzik Video Awards MVA 2K21, međunarodnom glazbenom festivalu čije je svečano proglašenje i dodjela nagrada u 17 kategorija održano 21. lipnja, na Svjetski dan glazbe, u Beogradu. Zbog izjednačenih glasova publike, “Kidsi” su nagradu osvojili ravnopravno s izvođačem Rotkom Stjuartom i njihovom pjesmom “Igram sad”.

– Ovo nam je prva glazbena nagrada i za nju šaljemo tri zahvale. Svima vama koji ste glasali, Dinku koji naše vizije pretvara u stvarnost te svim prekrasnim ljudima iz Muzzik Tv na neizmjernom gostoprimstvu. Hvala Beograd, we love you!, istaknuo je ponosni dvojac Teo Golub i Robin Petić na Facebook stranici “kids from the sky”.

MVA 2K21 je publici ponudio neka nova imena i uperio reflektor na sjajne izvođače, koji uspješno plivaju i u underground vodama, iako zaslužuju mainstream pažnju, istaknuli su organizatori, naglasivši da su selektori i publika na web portalu Muzzik.tv u izuzetno jakoj konkurenciji od više stotina video radova izabrali najbolje. Glasovanje po kategorijama za publiku je bilo završeno 31. svibnja u ponoć.

– Kao gledatelji, odnosno slušatelji, nismo dobili samo pjesme i videospotove. Dobili smo priče – na stotinu njih. S nekim smo se poistovjećivali, a zahvaljujući drugima, zavirili smo u neke sasvim nepoznate univerzume, iskazali su organizatori zadovoljstvo odabranim pjesmama čiji će spotovi ostati zapamćeni kao oni koji su obilježili 2021. kao jednu od najizazovnijih godina za glazbenu industriju. Svaki je dobitnik nagrade osvojio električnu gitaru.

Muzzik.tv je jedinstveni vodič kroz raznovrsne žanrove svjetske i regionalne popularne glazbe. Rock, pop, funk, soul, trap, indie rock i pop, reggae, ska, blues, punk rock, disco, house, acoustic, country, americana, latino, world music, jazz, crossover, afro beat, new evergreen, electro pop, metal, hard, techno i trance samo su neki od žanrova koje prati redakcija kanala i portala-platforme Muzzik, čiji je jedan od važnijih programskih zadataka potraga za talentiranim mladim glazbenicima, novim sastavima i autorima te njihovo predstavljanje i promocija.