(VIDEO) ‘Prolazna stvar’ – nova pjesma i spot ‘kids from the sky’

Nova pjesma “Prolazna stvar” križevačkog electro-pop sastava “kids from the sky” jučer je doživjela premijeru na YouTube kanalu izdavačke kuće Aquarius Records, a novi spot TV premijeru je imao prošli vikend u emisiji Top.HR na RTL2. Deseti je ovo video uradak mladih glazbenih kreativaca, režijski ga potpisuje njihov dugogodišnji suradnik Dinko Šimac, snimljen je u Zadru, a pitoreskni panoramski kadrovi nastali su iznad Splita.

Spot prikazuje kasnonoćne vožnje autom, osjećaj slobode i želju za novim iskustvima i avanturama u životu, sve ono što je svima prijeko potrebno.

– Ovo nam je definitivno najbolje iskustvo snimanja spota do sada. Glava kroz prozor, vjetar kroz kosu, noć i osjećaj slobode; ide li bolje od toga?, poručuje Teo Golub, pjevač i autor pjesme, uz kojeg u spotu nastupa i perkusionist Robin Petić, a član sastava je i DJ Veki – Vedran Vlahović.

Ranije ovaj mjesec nastupili su u kultnom zagrebačkom klubu Močvara u sklopu koncertnog programa Podrži scenu! uz podršku web portala Podrži scenu, što je rezultiralo prvim izdanjem “Podrži scenu! podržava Podrži scenu” festivala. Ljetos su izbacili singl “You call them friends?” kojom su najavili svoju “ljubičasto-žutu eru”, nakon što su se tijekom 2020. i 2021. godine publici i kritici predstavljali pjesmama Zrak, Vatra, Voda i Zemlja, objedinjenim ove godine u konceptualnu glazbenu priču – EP “Elementi”.

– Čini se da ljudi konstantno žive u nekom strahu, no dok shvate da smo vrlo kratko na ovom planetu, strah od novih iskustva nestaje i spremni su na više novih avantura. Konačno, sama pjesma i je poticaj ljudima da se oslobode i iskuse ovaj život, zaključuje Teo, inače zaslužan za tekstove, glazbu i produkciju svih pjesama “kids from the sky”, projekta koji je pokrenuo još 2017. godine.

Pjesma “Prolazna stvar” dostupna je na svim streaming servisima.

kids from the sky – Prolazna stvar

(p) & (c) Aquarius Records, 2021.

Jel’ noć ima moć da me odvede

Do one ceste iz filma, do Kanade

Ma ne znam ime ni glumce, al’ sjećam se

Raj

Jel’ ikad staneš pred vjetar pa zastaneš

I shvatiš, život je pomalo nepošten

Jer doć’ do stvari što želiš je najteže

Al’ ja

Ja znam naivan sam, nemam mira noćima

Ja brojim zvijezde koje vode do sna

U mraku je strah koji blago nestaje

Kad shvatiš da smo samo prolazna stvar

Jel’ noć ima moć da me odvede

Ma nije bitno ni kamo, nek’ nosi me

Gradska svjetla i benzinske postaje

Raj

Spustim prozor od auta i osjetim

Miris soli, benzina i maslina

Ma spora vožnja i odlična muzika

Raj

I znam naivan sam nemam mira noćima

Ja brojim zvijezde koje vode do sna

U mraku je strah koji blago nestaje

Kad shvatiš da smo samo prolazna stvar

Ja znam naivan sam, nemam mira noćima

Ja brojim zvijezde koje vode do sna

U mraku je strah koji blago nestaje

Kad shvatiš da smo samo prolazna stvar

A sad nebo je plavo i sočnije

Do nekih stvari dolazi se kasnije

Ma sreća nije u onom što plati se

Jel’ da?

Ma znam naivan sam, nemam mira noćima

Ja brojim zvijezde koje vode do sna

U mraku je strah koji blago nestaje

Kad shvatiš da smo samo prolazna stvar

Ma znam naivan sam, nemam mira noćima

Ja brojim zvijezde koje vode do sna

U mraku je strah koji blago nestaje

Kad shvatiš da smo samo prolazna stvar

Ma da smo prolazna stvar, yeah, oh no

Follow “kids from the sky”:

Facebook – https://www.facebook.com/kidsfromthesky1

Instagram – https://www.instagram.com/kidsfromthesky

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC62Ena7KklJ2JLU4eY5_NdA

Contact: kidsfromthesky@gmail.com