Elemental i “Kids from the sky” u subotu u kultnoj koprivničkoj Kugli

Koprivnička publika ima razloga za veselje, u prosincu im se vraćaju još jedni miljenici, grupa Elemental uz pratnju sve popularnijih Kids from the sky. Zagrebačka grupa Elemental često je u Koprivnici, a do sada su nastupali u različitim prostorima i na većim i manjim pozornicama. Za ovu prigodu, s obzirom na to da je koprivnički prostor FUNK u procesu obnove, za lokaciju koncerta izabran je prostor kultnog kluba Kugla!

U subotu 20. prosinca tako će Elemental ponovno stati na pozornicu Kugle i provesti koprivničku publiku kroz Hej sanjalice, Goli i bosi, Priroda i društvo, Prokleta ljubav, Malena, neizostavnu pjesmu Romantika i brojne druge hitove.

Uz Elemental, u Kugli će se nakon koprivničke premijere na RockLive Festivalu i sve veće popularnosti pojaviti i križevačka grupa Kids from the sky. „Kidsi“ dolaze u Koprivnicu nakon rasprodanog zagrebačkog kluba Vintage, a sudeći po atmosferi na spomenutom RockLive-u, bit će ovo još jedan njihov odličan nastup.

Ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji po cijeni od 12 eura i to u Koprivnici u KKC Pixel. Koncert je zbog ograničenog kapaciteta prostora ograničen na 200 posjetitelja, pa je i toliko ulaznica u prodaji. Ako nešto ulaznica ostane, kupovina će biti moguća na ulazu u Kuglu na dan nastupa po cijeni od 15 eura.

Program podržavaju: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Zaklada Kultura nova, Grad Koprivnica, Koprivničko-križevačka županija, Ministarstvo kulture i medija RH, Carlsberg Croatia, Pro-ping telekom.