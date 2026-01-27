Elemental i Kids from the sky uskoro u koprivničkoj Kugli

Koncert koji se trebao održati 20. prosinca 2025. godine dobio je novi datum, Elemental i Kids from the sky nastupit će u Koprivnici 13. veljače, s početkom u 21 sat. Koncert će se održati u legendarnom klubu Kugla, koji je u procesu obnove FUNK-a ponovno postao okupljalište brojne alternativne i druge publike.

U petak, 13. veljače Elemental će ponovno stati na pozornicu Kugle i provesti koprivničku publiku kroz Hej sanjalice, Goli i bosi, Priroda i društvo, Prokleta ljubav, Malena, neizostavnu pjesmu Romantika i brojne druge hitove.

Uz Elemental, u Kugli će se nakon koprivničke premijere na RockLive Festivalu i sve veće popularnosti pojaviti i križevačka grupa Kids from the sky. „Kidsi“ dolaze u Koprivnicu nakon rasprodanog zagrebačkog kluba Vintage, a sudeći po atmosferi na spomenutom RockLive-u, bit će ovo još jedan njihov odličan nastup.

Ulaznice za ovaj koncert u pretprodaji koštaju 12 eura, a moguće ih je kupiti u KKC Pixel, na ulazu će koštati 15 eura (ako ih ostane). Prostor Kugle je kapacitetom ograničen na 200 osoba, a važno je napomenuti i da ulaznice kupljene za prvi datum (20.12.), vrijede i za novi te će s njima biti moguć ulazak.