Objavljena imovinska kartica direktorice KPC-a Sanele Mikulčić Šantić

Kako smo već pisali, novom direktoricom Križevačkog poduzetničkog centra s početkom studenog imenovana je magistrica menadžmenta u poljoprivredi Sanela Mikulčić Šantić, nakon provedenog javnog natječaja na kojem je bila jedina kandidatkinja. Na tom je mjestu zamijenila pravnicu Jelenu Velić, s kojom je križevački gradonačelnik Tomislav Katanović dogovorio raskid suradnje gotovo 3,5 godine prije kraja njenog novog mandata.

U prvom javnom nastupu na novoj funkciji, u emisiji “Grad na liniji” Radija Križevci, gostujući zajedno s gradonačelnikom Katanovićem, direktorica Mikulčić Šantić izjavila je da će “koncentrirati prvenstveno da oformimo takav program podrške” za koji je bitna “suradnja sa školama, kao i našim veleučilištem, da već u srednjim školama povučemo te mlade ljude, maturante koji mogu krenuti u poduzetničke vode, da im damo na vrijeme informacije koje im trebaju i da ih uvedemo u taj svijet poduzetništva”, naglasivši kao svrhu upravo odgajanje “poduzetnika, a ne samo radnika”.

Ovih je dana objavljena imovinska kartica nove direktorice KPC-a, s datumom unosa podataka 19. studenog 2025. Prijavila je nova primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica, i to u bruto iznosu 2320,34 eura, odnosno 1605,02 eura u neto iznosu. Od nastavne djelatnosti kao naslovni asistent – vanjski suradnik na Veleučilištu u Križevcima jednokratno je dosad zaprimila 120 eura. Od samostalne djelatnosti na godišnjoj razini imala je dodatni prihod od 4403,85 eura, putem SM obrta za poslovne savjetovanje, usluge i trgovinu, kojem je vlasnica i koji je sad u mirovanju.

Od osnivanja “Križevačkog laboratorija inovacija za klimu” (KLIK) u proljeće 2020. godine, za vrijeme prvog mandata Marija Rajna na čelu Križevaca, pa sve do travnja 2024. bila je upraviteljicom te energetske zadruge, s čijeg mjesta naglo odlazi godinu dana prije kraja mandata, prekinuvši suradnju s tadašnjom gradskom administracijom. Tijekom njenog mandata u energetskoj zadruzi KLIK otvoren je Energetsko-klimatski ured u Križevcima koji je osvojio nagradu Europske komisije za lokalnu energetsku akciju.

Suprug joj je 100-postotni vlasnik poslovnog subjekta Lukasol, društva s ograničenom odgovornošću za montažu i održavanje solarnih elektrana, koji je osnovao u travnju 2023. godine u kojem je i zaposlen te prima mjesečnu plaću u bruto iznosu 1373,39 eura, odnosno neto iznosu 1158,97 eura. Vozi Fiat Doblo iz 2004. vrijedan oko dvije tisuće eura. Bila je članica i predsjednica Udruge KORAK Križevci, tijekom 2023. i kao voditeljica projekata, no na tu funkciju je podnijela ostavku te je istupila iz članstva.