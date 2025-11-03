Sanela Mikulčić Šantić imenovana novom direktoricom KPC-a

Križevački poduzetnički centar d.o.o. s početkom studenog ima novu direktoricu, Sanelu Mikulčić Šantić, magistricu menadžmenta u poljoprivredi s diplomom Veleučilišta u Križevcima. Rezultat je to, kako saznajemo, javnog natječaja koji je prije nešto više od dva tjedna raspisao križevački gradonačelnik Tomislav Katanović, nakon što je s dosadašnjom direktoricom, pravnicom Jelenom Velić dogovorio raskid suradnje čak 40 mjeseci prije kraja njenog novog mandata.

Kako smo već pisali, tridesetosmogodišnja Mikulčić Šantić bila je aktivna članica Katanovićevog izbornog stožera na posljednjim lokalnim izborima te, iako nije bila na listama za Gradsko vijeće i Županijsku skupštinu (na potonjoj je bio njen suprug Ivica), jedna je od glavnih kreatora njegovog izbornog programa. Ako je suditi po tom dokumentu, zadatak nove direktorice bit će revitalizacija i stavljanje u izvornu funkciju KPC-a kao gradske poduzetničke potporne institucije, uz pružanje podrške osnivanju, pokretanju i financiranju poduzetničkih projekata i aktivnosti.

Od osnivanja “Križevačkog laboratorija inovacija za klimu” (KLIK) u proljeće 2020. godine, za vrijeme prvog mandata Marija Rajna na čelu Križevaca, pa sve do travnja 2024. bila je upraviteljicom te energetske zadruge, s čijeg mjesta naglo odlazi godinu dana prije kraja mandata, prekinuvši suradnju s tadašnjom gradskom administracijom. Na čelo KLIK-a tada nakratko dolazi magistar inženjer elektroenergetike Mario Jembrek, nakon kojeg od prosinca 2024. za upravitelja KLIK-a dolazi diplomirani ekonomist Hrvoje Seleš.

Još u listopadu 2023. godine Mikulčić Šantić osnovala je obrt za poslovno savjetovanje, usluge i trgovinu, koji je s posljednjim datumom listopada ove godine privremeno obustavila, očigledno vezano uz stupanje na dužnost direktorice KPC-a, trgovačkog društva s kojim se obrt dobrim dijelom podudara u djelatnostima. Također je jedna od osnivačica udruge KLIK još 2021. godine, koja je 2024. preimenovana u KORAK – Kreativne opcije za ruralne aktivnosti i klimu, gdje trenutno obnaša funkciju predsjednice udruge.

Tijekom njenog mandata u energetskoj zadruzi KLIK otvoren je Energetsko-klimatski ured u Križevcima koji je osvojio nagradu Europske komisije za lokalnu energetsku akciju. U službenoj biografiji stoji i “sudjelovala je na brojnim konferencijama o lokalnim energetskim inicijativama te mentorirala grupe diljem Europe o inovativnim načinima financiranja lokalnih projekata. Osim toga, sudjelovala je u međunarodnim programima poput ‘International Visitor Leadership Program’ u SAD-u, gdje je stekla znanja o inovacijama u obnovljivoj energiji.”

Na službenim stranicama Grada o tijeku i rezultatima natječaja još uvijek nema nikakvih informacija, osim objavljenog originalnog teksta natječaja, stoga smo poslali upit gradskoj upravi o tome koliko je kandidata bilo prijavljeno na javni natječaj te pristupilo postupku selekcije, o čemu ćemo naknadno informirati.

S obzirom da je rok za prihvaćanje prijava na natječaj e-poštom bio 27. listopada, kandidate se moglo kontaktirati najranije 28. listopada radi pristupanja pismenom testiranju i razgovoru, koje je bilo potrebno održati, nakon čega odluku o odabiru kandidata donosi gradonačelnik. Kako neslužbeno doznajemo, primopredaja dužnosti direktorice obavljena je u sjedištu KPC-a u Razvojnom centru i tehnološkom parku Križevci već u petak, 31. listopada.