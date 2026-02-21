KPC poziva na besplatnu radionicu za žene: Snaga, intuicija i vodstvo u poduzetništvu

Križevački poduzetnički centar (KPC) i ove godine povodom Dana žena organizira inspirativnu i edukativnu radionicu namijenjenu svim ženama koje žele rasti – poslovno i osobno. Pod nazivom „Žene i poduzetništvo: između snage, intuicije i vodstva“, radionica donosi interaktivno predavanje o autentičnom leadershipu i ženskim principima u poslovanju.

Radionica će se održati 4. ožujka 2026. godine od 18:00 do 20:00 sati u prostoru KPC-a, a sudjelovanje je potpuno besplatno.

U poticajnom okruženju polaznice će imati priliku:

primijeniti stečena znanja na stvarnim izazovima i situacijama iz prakse

sudjelovati u grupnoj diskusiji i razmjeni iskustava s drugim ženama

ostvariti nova poznanstva, pronaći podršku i potaknuti osobni i profesionalni rast

Radionica je namijenjena poduzetnicama, ženama koje tek razmišljaju o poduzetničkom putu, lidericama i ženama na vodećim pozicijama, ali i svima koje žele unaprijediti odnose u svom timu, kolektivu ili radnom okruženju.

Broj mjesta je ograničen na 40 polaznica, stoga organizatori pozivaju zainteresirane da na vrijeme osiguraju svoje mjesto. Prijave su obavezne i zaprimaju se putem e-maila: prijave@kpc.hr.

Ova edukacija poklon je svim ženama povodom njihova dana te predstavlja jedinstvenu priliku za usvajanje novih znanja, jačanje samopouzdanja i povezivanje s inspirativnim ženama iz lokalne zajednice.

Ne propustite priliku za znanje, podršku i inspiraciju – vidimo se u KPC-u!