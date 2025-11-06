Mikulčić Šantić jedina na natječaju za direktoricu KPC-a

Na sredinom prošlog mjeseca objavljen javni natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Križevački poduzetnički centar d.o.o. (KPC) do zadanog roka 27. listopada prijavila se samo jedna kandidatkinja, i to Sanela Mikulčić Šantić, saznajemo iz odgovora koji nam je dostavljen iz ureda križevačkog gradonačelnika Tomislava Katanovića.

Naime, kako na službenim stranicama nije bilo informacija o prijavljenim kandidatima i tijeku selekcijskog postupka, uputili smo početkom ovog tjedna o tome pitanja na adresu gradske uprave. Saznajemo tako i da su pismeni ispit te razgovor s kandidatkinjom održani u srijedu, 29. listopada te da je kandidatkinja ostvarila 8,5/10 bodova.

Gradonačelnik Katanović odluku o izboru i imenovanju nove direktorice KPC-a donio je s datumom 31. listopada, a već u ponedjeljak, 2. studenog tijekom dana, nakon objave našeg članka o imenovanju nove direktorice, tim je podatkom ažurirana i web stranica kpc.hr/kontakt/. Međutim, taj podatak još nije osvanuo u Sudskom registru RH, gdje i dalje stoji ime bivše direktorice.

No, s datumom 29. listopada u Sudski registar upisana je promjena članova nadzornog odbora KPC-a, pa tako umjesto Tomislava Pavlica, Branislava Pengova te Ivana Vuka, sastav novog nadzornog odbora čine: Marko Vrbanec, predsjednik, Ivan Vuković, zamjenik predsjednika te Laura Varjačić, članica.

Varjačić je članica Gradske organizacije HDZ-a Križevci, dok je Marko Vrbanec bivši član Hrvatske demokršćanske stranke (HDS), koju je napustio 2023. godine, zajedno s Ivicom Švageljom. Švagelj je danas zamjenik križevačkog gradonačelnika, a Vrbanec potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Ivan Vuković križevački je odvjetnik s uredom na adresi Zakmardijeva 20 u Križevcima, javnosti poznat kao pravni savjetnik gradonačelniku Katanoviću, posebno tijekom skupštine trgovačkog društva Radio Križevci d.o.o. održane 6. listopada, gdje je Katanović smijenio dosadašnjeg direktora društva Željka Piciga.

