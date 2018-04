Ministarstvo obrane od skladišta u Širokom Brezju planira napraviti vojarnu

U Križevcima će ponovo biti vojarna i vojnici! Točnije, objekti skladišta streljiva u Širokom Brezju uredit će se za potrebe vojarne, dok će manji dio dosadašnjeg skladišta zadržati tu namjenu, a ostatak (višak) streljiva bit će otpremljen u ostale aktivne vojarne u Hrvatskoj. Naime, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, usvojenima u Hrvatskom saboru 23. ožujka, kojima čovjek postaje gravitacijsko središte pobjedničke Hrvatske vojske, a s obzirom na to da je hrvatski vojnik najvažniji dio obrambenog sustava naše zemlje, u gradove iz kojih su oružane snage otišle 2003. vraća njihova prisutnost.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH) izmjenama i dopunama ovih Zakona građane Hrvatske želi podsjetiti na to kako je upravo prisutnost oružanih snaga jamac njihove sigurnosti, ali i nezanemariv pokretač lokalnog gospodarstva, putem osoblja koje živi i troši svoje plaće na području gradova u kojima su aktivni objekti za vojne namjene.

Međutim, vojarna na području Ratarske šume neće svojom namjenom i funkcionalnošću ni po čemu biti nalik vojarni kakva je do prije 15 godina bila gotovo u središtu Križevaca, a danas su ondje objekti civilne namjene. Naime, novi, suvremeno opremljeni objekti u Širokom Brezju poslužit će, osim za boravak vojnika i zapovjednika, za izučavanje i simulaciju različitih oblika “modernog”, hibridnog ratovanja, s naglaskom na ono kibernetičkoga tipa. U njoj će se održavati i vježbe poput nedavne vježbe “Kibernetički štit“.

Doznajemo kako će prva faza građevinskih radova na prenamjeni skladišta u vojarnu započeti nakon 17. rujna, Dana branitelja grada Križevaca i 27. obljetnice oslobođenja vojarne u Križevcima. Iako smo službenu potvrdu ovih planova zatražili od Samostalne službe za odnose s javnošću i izdavaštvo MORH-a, još je nismo zaprimili. Doznajemo kako gradska vlast s ovim planovima još nije upoznata.